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Apartamentos en venta en Muratpasa, Turquía

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áticos
305
apartamentos de varios niveles
3
1 habitación
534
2 habitaciones
656
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1 812 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$183,156
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Pisos con Vistas a la Montaña y la Ciudad en un Elegante Complejo de 2 Bloques en Alanya Oba…
$137,223
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 3
Área 85 m²
2+1 en el centro de Antalya - una cocina independiente, 86 m2, cerca de MarkAntalyaApartamen…
$78,331
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Apartamento 1 habitacion en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 1
Área 56 m²
Zonas sociales:- piscina exterior- parque infantil- zona de barbacoa- gimnasio, canchas de b…
$122,325
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$581,151
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Apartamentos llave en mano en Alanya Mahmutlar en un complejo de cuatro bloques con todas la…
$212,136
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Eden Terrace
$181,168
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamentos cómodos y de alta calidad con vistas al mar en Alanya Payallar Payallar, uno de…
$118,786
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Apartamento 1 habitacion en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 11
Área 53 m²
Residencia de diamantes
$179,730
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Una vida pacífica le espera a usted y a su familia en uno de los lugares más hermosos de Est…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 137 m²
En nuestro proyecto Topkapı, conceptos como jardín interior, patio y vida están a la vanguar…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Apartamentos en Venta a 800 Metros de la Playa en Alanya Kestel Alanya, como uno de los prin…
$374,938
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
$156,665
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 390 m²
Hillside Planet te promete una vida pacífica en el vecindario de Hurma en Konyaaltı, uno de …
$2,29M
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Inmuebles en venta en un complejo como el concepto de hotel de cinco estrellas en Alanya Dem…
$264,186
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 5
Elegantes apartamentos en un proyecto de concepto hotelero en Alanya Oba Los elegantes apart…
$302,314
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Freesia Residence
$226,112
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Apartamentos elegantes en un complejo a 400 m de la costa en Alanya, Antalya Alanya se encue…
$635,979
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Amplias Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Servicios Completos en Alanya Oba O…
$432,619
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 144 m²
¡El brillo de Estambul está escondido en estas casas construidas con amor!Una vida segura y …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 78 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 4/4
Propiedades en un complejo con servicios sociales cerca de la playa en Kestel Alanya Con los…
$389,282
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Inmuebles a Estrenar Cerca del Mar en el Centro de Alanya El inmueble a estrenar en Alanya e…
$350,012
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Apartamento 1 habitación en Muratpasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
$296,905
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Nuevas propiedades inmobiliarias en una ubicación céntrica cerca del mar en Alanya Avsallar …
$290,043
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Apartamentos con Vistas Panorámicas a la Ciudad y al Mar en un Complejo de Un Solo Bloque en…
$626,183
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con vistas al mar en un complejo de concepto de hotel de cinco estrellas en Ala…
$245,816
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos con Vista a la Ciudad en Venta en un Complejo de Un Solo Bloque con Actividades…
$175,321
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