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Apartamentos en venta en Ankara, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Apartamento 1 habitación
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Mamak, Turquía
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Mamak, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Apartamento 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Apartamento 5 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Golbasi, Turquía
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Golbasi, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Golbasi, Turquía
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Golbasi, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
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$8,08M
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Apartamento 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
$208,237
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Apartamento 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 3
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Apartamentos en un proyecto con concepto de centro comercial al aire libre en Eryaman La cap…
$198,959
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 137 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$418,739
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
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Dormitorios 2
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Área 78 m²
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$272,491
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Tipos de propiedades en Ankara

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