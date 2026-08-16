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Apartamentos en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskisehir
110
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481 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
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Apartamento 1 habitación en Mamak, Turquía
Apartamento 1 habitación
Mamak, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
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$42,188
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Apartamentos en venta en un proyecto con amplias instalaciones sociales en Çankaya Ankara Es…
$237,852
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
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$488,143
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$120,301
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$83,710
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Apartamento 3 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/4
$5,76M
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Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 7/9
$3,02M
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Apartamento 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Número de plantas 19
Nuevo Inmueble de Lujo en un Complejo con Piscina en la Prestigiosa Localidad de Çankaya El …
$356,275
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 15
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Apartamento 5 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 37
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Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Piso 3/3
$6,63M
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Apartamento 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Piso 1/3
$2,73M
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Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 5/5
$1,61M
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Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/4
$7,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/4
$1,98M
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Apartamento 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 48
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$665,124
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Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 3/3
$3,72M
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 17
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Apartamento 2 habitaciones en Bayir Mahallesi, Turquía
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Bayir Mahallesi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
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Odunpazari, Turquía
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Área 130 m²
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Ático Ático 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
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Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Área 427 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Tepebasi, Turquía
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Tepebasi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 7/8
$1,73M
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Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 2/7
$3,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
$2,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Número de plantas 15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$78,658
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Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/3
$2,63M
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Apartamento 4 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 4
Apartamentos nuevos en un complejo boutique en Sincan, Ankara La capital de Turquía, Ankara,…
$115,095
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Apartamento 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 3/3
$2,91M
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Tipos de propiedades en Central Anatolia Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Central Anatolia Region, Turquía

con Garaje
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con Terraza
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