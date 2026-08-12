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Casas en la montaña en Venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Torrevieja
948
Valencia
5
Benidorm
117
Alicante
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132 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Villa fantástica con terraza en la azotea y unas impresionantes vistas al lago, piscina priv…
$667,196
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Villa Moderna de Lujo de 3 Dormitorios con Vistas Panorámicas al Mar en Cumbre del Sol, Alic…
$3,20M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Impresionante villa de 4 dormitorios, completamente nueva, situada en una exclusiva urbaniza…
$1,28M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con piscina privada, jardín espectacular y amplia terraza en la azotea, ubicad…
$647,262
VAT
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa superior con piscina infinita, amplias terrazas y preciosas vistas al mar, …
$2,78M
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Villa de 3 Dormitorios con Vistas al Mar y Piscina Infinita en Benitachell, Cumbre del Sol S…
$2,94M
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Villa 4 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 631 m²
Espectacular villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al mar u…
$2,47M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Increíble villa moderna con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas pa…
$781,245
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Villa 7 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 506 m²
Villa Moderna de Lujo con 6 Dormitorios y Vistas Panorámicas al Mar en Cumbre del Sol Situad…
$4,95M
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Villa 8 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Número de plantas 1
Villa de alta gama con abundante terraza en la azotea, piscina privada, garaje y amplio jard…
$1,46M
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Villa 5 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada, gran jardín, gran terraza, sótano, ubicada en una bonita …
$902,738
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 259 m²
Una nueva urbanización en Polop (Costa Blanca), con entrega de las primeras viviendas en Ver…
$585,953
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Gran casa adosada amueblada y lista con llave con piscina privada, jardín y terraza en la az…
$410,318
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Villa 8 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 610 m²
Número de plantas 1
Excelente villa superior con diseño moderno, amplias terrazas, impresionantes vistas al mar …
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Villas de obra nueva! ¡Nuevo lanzamiento en venta! Ubicadas en Balcon de Finestrat, estas pr…
$640,721
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Villa 8 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Impresionante villa de nueva construcción con piscina privada, amplia terraza en la azotea y…
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 240 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa superior con amplia terraza en la azotea, piscina privada, jardín e impresio…
$3,13M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Elegantes Villas Cerca de Campos de Golf en Polop Alicante Polop es una localidad de la prov…
$542,953
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Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista d…
$533,543
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Villa 5 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Villas Modernas de 3 y 4 Dormitorios en Zona Tranquila de Polop Costa Blanca Ubicado en una …
$719,878
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Villa 5 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 345 m²
Villa excepcional con piscina privada y frondoso jardín situada dentro de un lujoso resort d…
$972,420
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Piso 1
Villas elegantes con vistas panorámicas al mar y a la montaña en Finestrat Descubra estas ex…
$838,014
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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Atractiva casa adosada premium con terraza, piscina privada y una enorme parcela ubicada en …
$687,716
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar en Benitachell La villa se encu…
$2,19M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Una oportunidad ideal para quienes buscan una propiedad con proyección y un alto potencial d…
$552,246
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
¡Increíble oportunidad! Este nuevo proyecto en Finestrat ofrece lujosas villas con entrega e…
$824,300
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Casa 5 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Número de plantas 1
Atractiva villa de lujo con piscina privada, amplias terrazas, privacidad y confort, diseñad…
$449,616
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Tipos de propiedades en Comunidad Valenciana

villas
mansiones
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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