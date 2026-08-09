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Casas en Venta en Gandía, Španjolska

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7 propiedades total found
Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Perfecto chalet en El Grao y Playa de Gandia. Ideal casa para vivir, pasar vacaciones y alqu…
$319,595
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Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 751 m²
En una urbanización cerca del centro de la ciudad y de la playa de Gandia (Playa de Gandia),…
$948,917
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Gandía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Superficie 164 m2. Parcela 146 m2. El adosado consta de 2 plantas, más garaje y 2 patios. Pa…
$92,180
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TekceTekce
Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Perfecto chalet en El Grao y Playa de Gandia. Ideal casa para vivir, pasar vacaciones y alqu…
$422,946
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Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Espaciosa villa con vistas panorámicas a la montaña, a 5 minutos del centro de la ciudad de …
$274,954
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Casa 5 habitaciones en Gandía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Gandía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
2. Casa/Chalet → Chalet en Gandia zona Marxuquera, 200 m. de superficie, 500 m. superficie p…
$359,846
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Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 340 m²
REBAJADO. BUENA OCASION.! Magnifico chalet 330 m2. Situado entre naranjos y montañas. Para …
$469,922
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