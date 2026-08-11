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Casas en Venta en Elche, Španjolska

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33 propiedades total found
Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 2
Área 161 m²
Descripción del objeto: Presentando el complejo residencial en Monforte del Cid, que ofrece …
$308,267
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Ubicada en la encantadora ciudad de Elche, esta exclusiva colección de cinco viviendas indep…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en la Marina, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
El complejo se encuentra en la provincia de Alicante, en la pintoresca zona de La Marina, en…
$530,532
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
EN VENTA, gran chalet con piscina en LA HOYA, a tan solo 4 km. de La Marina, distribuido en …
$495,898
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Nuevas villas adosadas junto al mar en La Marina - Playa El Pinet Vida mediterránea…
$532,498
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Área 167 m²
A solo 800 metros de Pine Beach hay 12 villas independientes construidas en un estilo medite…
$703,112
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Adosado Adosado 3 habitaciones en la Marina, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Ubicado en Elche, este conjunto residencial ofrece una exclusiva colección de 7 adosados dis…
$529,290
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Nuevas villas de dos familias junto al mar en La Marina - El PinetVida mediterránea exclusiv…
$533,268
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Nuevas villas adosadas junto al mar en La Marina - Playa El Pinet Vida mediterránea exclusi…
$538,554
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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Casa 5 habitaciones en la Marina, Španjolska
Casa 5 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Número de plantas 3
Presentamos una nueva villa de un desarrollador en La Marina. Viviendo en esta propiedad de …
$1,10M
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Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Se vende chalet en la zona de Buenos Aires, Elche pedanías. La propiedad cuenta con una supe…
$649,390
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Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Chalet de lujo individual con parcela de 7.000 m2 a 6 km. de Playas. Reducido de 1.700.000…
$1,62M
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bungalow cerca del mar en La Marina, Costa Blanca - AS119345 2 dormitorios, 1 baño. Área de …
$754,284
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Casa en la Marina, Španjolska
Casa
la Marina, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Villas de lujo Cerca de la playa en Costa Blanca Bienvenidos a una exclusiva promoción de lu…
$622,373
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Área 167 m²
A solo 800 metros de Pine Beach hay 12 villas independientes construidas en un estilo medite…
$693,175
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Casa 3 habitaciones en la Marina, Španjolska
Casa 3 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Situado en la provincia de Alicante, en la pintoresca zona de La Marina, estas casas se encu…
$687,726
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Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
ESTUPENDO CHALET de 200 m2, ubicado en la carretera de Elche a Santa Pola, por lo que cuanta…
$543,126
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
VILLA A ORILLAS DE LAS PLAYAS DEL PINET! Villa en un residencial que se encuentra ubicado …
$677,765
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Área 109 m²
Villa junto a la costa de El Pinet Beach!Propósito de una villa en un complejo residencial s…
$698,299
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Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Finca de 4 dormitorios en Crevillente con 7.000 m2 de parcela. Finca para reformar en Crevil…
$813,825
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Casa 6 habitaciones en la Marina, Španjolska
Casa 6 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 335 m²
Número de plantas 3
Presentamos una nueva villa de un desarrollador en La Marina. Viviendo en esta propiedad de …
$1,14M
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Casa 6 habitaciones en la Marina, Španjolska
Casa 6 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva villa de un desarrollador en La Marina. Esta impresionante villa de 29…
$708,161
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
VILLA A ORILLAS DE LAS PLAYAS DEL PINET! Villa en un residencial que se encuentra ubic…
$677,765
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Villas en venta en el Pinet, Elche, Costa Blanca Un complejo residencial privado compuesto d…
$583,392
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Casa 4 habitaciones en Elche, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Elche, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
EN ESTA HACIENDA DISPONES DE -*CASA CON TRES HABITACIONES, COCINA INDEPENDIENTE, GARAJE , …
$1,86M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Elche, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Elche, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Casa centenaria en Elche, con orientación Este, se puede construir bajo + 5 plantas, actualm…
$199,176
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Casa 4 habitaciones en la Marina, Španjolska
Casa 4 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevas viviendas unifamiliares con piscina privada, en Playa del Pinet, La Marina, Elche.Com…
$733,621
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Casa 7 habitaciones en El Altet, Španjolska
Casa 7 habitaciones
El Altet, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 374 m²
Lujosa Villa de 3 dormitorios en EspañaBienvenido a tu villa de ensueño enclavada en el cora…
$724,715
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Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa en Elche
$544,936
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Parámetros de las propiedades en Elche, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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