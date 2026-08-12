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Mansiones en venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Alicante
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3 propiedades total found
Casa grande 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa grande 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖яотариус
$637,675
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Casa grande 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa grande 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Buena villa independiente de 250 m² y 790 m² de terreno, 4 habitaciones dobles, 2 baños, 2 a…
$845,892
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Casa grande 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa grande 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Buena villa independiente con 3 dormitorios, 2 baños, cocina americana, armarios, amueblado,…
$336,188
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