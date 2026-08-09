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Casas en Venta en Aspe, Španjolska

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36 propiedades total found
Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
VILLA MODERNA DE OBRA NUEVA EN ASPE Villa de nueva construcción de diseño moderno e inn…
$475,043
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 192 m²
Estas villas de nueva construcción ofrecen varios modelos para elegir, con 2, 3 o 4 dormitor…
$446,471
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Nuevas villas ubicadas en la zona de Aspe.Villas nuevas con varios modelos para elegir: 2, 3…
$514,360
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 223 m²
Nuevas villas ubicadas en la zona de Aspe.Villas nuevas con varios modelos para elegir: 2, 3…
$644,954
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 248 m²
Estas villas de nueva construcción ofrecen varios modelos para elegir, con 2, 3 o 4 dormitor…
$568,872
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Aspe, este chalet independiente ofrece una combinació…
$461,255
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 248 m²
Nuevas villas ubicadas en la zona de Aspe.Villas nuevas con varios modelos para elegir: 2, 3…
$671,302
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 164 m²
Nuevas villas ubicadas en la zona de Aspe.Villas nuevas con varios modelos para elegir: 2, 3…
$468,537
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 189 m²
Nuevas villas ubicadas en la zona de Aspe.Villas nuevas con varios modelos para elegir: 2, 3…
$523,524
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios modelos a…
$598,679
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios model…
$598,679
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios model…
$602,146
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
VILLA MODERNA ENTRE MAR Y MONTANA Fantastico Chalet de Obra nueva construido sobre una par…
$457,597
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 154 m²
Un complejo de villas de reciente construcción situado a solo 5 minutos del encantador puebl…
$465,665
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
VILLA MODERNA ENTRE MAR Y MONTANA Fantastico Chalet de Obra nueva construido sobre una…
$457,872
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios modelos a…
$602,146
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
La nueva villa moderna en AspaNueva villa de diseño innovador moderno en La Romana, Aspa.Vil…
$466,284
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 2
Área 127 m²
Estas villas de nueva construcción ofrecen varios modelos para elegir, con 2, 3 o 4 dormitor…
$346,219
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Villa 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Fantástica villa con gran terraza, jardín y piscina privada rodeada de naturaleza Plazo d…
$281,114
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
VILLA MODERNA DE OBRA NUEVA EN ASPE Villa de nueva construcción de diseño moderno e innovad…
$475,043
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Villa 7 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Impresionante villa con piscina privada, amplia terraza y jardín situada en una zona privile…
$426,834
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios modelos a…
$787,066
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios modelos a…
$540,891
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 188 m²
Nuevas villas ubicadas en la zona de Aspe.Villas nuevas con varios modelos para elegir: 2, 3…
$512,069
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios model…
$787,066
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Casa 3 habitaciones en Aspe, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Villas exclusivas de nuevos edificios en un entorno único. Descubra elegantes villas de est…
$432,334
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios model…
$540,891
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Casa 3 habitaciones en Aspe, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Ubicado en la tranquila campiña de Aspe, Alicante, estas lujosas casas unifamiliares de 3 do…
$263,349
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 140 m²
Villa moderna entre mar y montañaFantástica villa de nueva construcción en una parcela de 40…
$448,577
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Villa 7 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Atractiva villa con piscina privada, amplia terraza y jardín situada en una zona privilegiad…
$413,192
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