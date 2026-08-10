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Casas en Venta en Villajoyosa, Španjolska

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46 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Esta encantadora casa se encuentra en una de las zonas más buscadas de Villajoyosa, en el co…
$329,415
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Vila Joiosa, este exclusivo adosado ofrece una exp…
$1,90M
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 142 m²
Dormitorios: 3, Baños: 3, Casa para dos familias en Finestrat, Alicante, España
$670,157
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TekceTekce
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
Situado en la pintoresca ciudad de La Vila Joyosa, este complejo residencial ofrece una vari…
$418,509
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Descubra un nuevo complejo residencial en Villajoyos - una oportunidad única para vivir en u…
$565,871
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 127 m²
Situado en la encantadora ciudad de La Vila Joyosa, este exclusivo complejo residencial ofre…
$757,719
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 89 m²
Situado en la encantadora ciudad de La Vila Joyosa, este exclusivo complejo residencial ofre…
$403,340
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 108 m²
Situado en el encantador pueblo de Villajoyosa, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$401,925
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 55 m²
Situado en el encantador pueblo de Villajoyosa, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$332,231
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 93 m²
Situado en la encantadora ciudad de La Vila Joyosa, este complejo residencial ofrece una sel…
$375,388
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Dúplex en Villajoyosa, Španjolska
Dúplex
Villajoyosa, Španjolska
Área 215 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$736,030
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Situado en la pintoresca ciudad de La Vila Joyosa, este complejo residencial ofrece una vari…
$565,871
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Área 173 m²
Chaket independiente en una zona tranquila de la ciudad de Villajoyosa con: 1 planta: amplio…
$539,861
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Vivir en la naturaleza sin renunciar a la comodidad. Esta encantadora casa de campo, constru…
$319,613
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Casa 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Parte superior de 5 villas premium en una ubicación privilegiada junto al mar, en la zona en…
$780,193
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Situado en el encantador pueblo de Villajoyosa, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$393,770
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 140 m²
Este exclusivo complejo de la Costa Blanca se encuentra en una ubicación privilegiada, a men…
$540,191
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 118 m²
Este exclusivo complejo de la Costa Blanca se encuentra en una ubicación privilegiada, a men…
$545,220
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Situado entre Villajoyosa, Finestrat y Benidorm, este nuevo proyecto residencial ofrece la c…
$435,591
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 224 m²
Déjese fascinar por esta impresionante villa moderna situada en Balcón de Finestrat, una de …
$1,26M
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 175 m²
Descubre un estilo de vida inusual con esta villa de primer plano situada en una colina en l…
$2,45M
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 69 m²
Este exclusivo complejo de la Costa Blanca se encuentra en una ubicación privilegiada, a men…
$459,094
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 181 m²
Experimenta el estilo de vida mediterráneo en esta vibrante villa de lujo moderna, situada a…
$805,364
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 320 m²
Descubra la esencia de la exclusividad y la comodidad en la costa mediterránea en el exclusi…
$576,675
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Descubra un nuevo complejo residencial en Villajoyos - una oportunidad única para vivir en u…
$437,145
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
¡Descubre esta encantadora casa chalet en una planta ubicada en Villajoyosa! Con dos acogedo…
$312,951
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Casa 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Adosado en primera línea de playa en VillajoyosaEste encantador adosado se encuentra a tan s…
$1,04M
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villas en venta en Villajoyosa, Costa Blanca 3 viviendas independientes con 2 plazas de park…
$746,960
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Parcela: 810 m2 en escritura Superficie construida: 301,81 m2 en total, de los que 78,45 son…
$1,29M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Doce exclusivas viviendas en primera línea del mar en Villajoyosa Un diseño único con altas …
$995,882
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