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Pisos de obra nueva en San Pedro Alcantara, Španjolska

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Barrio residencial Villa Madrisa
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Barrio residencial Villa Madrisa
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$3,41M
A stunning Mediterranean villa located in the heart of Nueva Andalucia. Designed to combine contemporary elegance with natural beauty, the property is surrounded by a meticulously manicured garden that wraps around the villa, offering a sense of serenity and seclusion. Tall trees and lush g…
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Barrio residencial The Avenue Marbella
Barrio residencial The Avenue Marbella
Barrio residencial The Avenue Marbella
Barrio residencial The Avenue Marbella
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Barrio residencial The Avenue Marbella
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,31M
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
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Barrio residencial Villa Karina
Barrio residencial Villa Karina
Barrio residencial Villa Karina
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$9,10M
Welcome to a magnificent 5-bedroom luxury villa nestled in the heart of Nueva Andalucía, offering the perfect combination of elegance, comfort, and a prime location. Set on a spacious 1,959 m² plot with a generous 722 m² built area, this stunning residence captures the essence of sophistica…
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Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
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Barrio residencial The Grove
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$677,129
Discover an exclusive residential development comprising 139 residences, where exceptional design, comfort and world-class amenities come together to deliver a lifestyle comparable to that of a five-star resort. Located in Marbella West, one of the Costa del Sol's fastest-growing and most s…
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Barrio residencial Villa Èlan
Barrio residencial Villa Èlan
Barrio residencial Villa Èlan
Barrio residencial Villa Èlan
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Barrio residencial Villa Èlan
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$7,91M
Located on a quiet cul-de-sac in the heart of Nueva Andalucía, this exclusive new-build residence was developed by the acclaimed firm NMobe. Currently under construction and expected to be completed between December 2025 and January 2026, this architectural gem combines contemporary minimal…
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TekceTekce
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,26M
Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor …
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Barrio residencial The Collection Camojan
Barrio residencial The Collection Camojan
Barrio residencial The Collection Camojan
Barrio residencial The Collection Camojan
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Barrio residencial The Collection Camojan
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,71M
Año de construcción 2026
LICENCIA DE OBRA CONCEDIDA! Bienvenido al máximo exponente de elegancia y sofisticación en Marbella. En la prestigiosa urbanización Cascada de Camoján. Estamos encantados de presentar nuestro exclusivo proyecto de 5 villas, una oportunidad extraordinaria para personas que buscan la mejor ex…
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Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,48M
Año de construcción 2026
Imagina despertar cada mañana en un paraíso de comodidad y conveniencia, donde todas tus necesidades diarias están al alcance de tu mano. Te presentamos un nuevo estándar en estilo de vida en nuestro imbatible nuevo proyecto, cuidadosamente diseñado para brindarte lo mejor en confort, funcio…
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Barrio residencial Armonía
Barrio residencial Armonía
Barrio residencial Armonía
Barrio residencial Armonía
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$500,566
Año de construcción 2026
Situado en el corazón vibrante de San Pedro de Alcántara, Málaga, este lujoso apartamento de nueva construcción ofrece un estilo de vida urbano sofisticado. Parte de un complejo exclusivo compuesto por 35 viviendas destaca por su diseño contemporáneo y características premium. Aunque la prop…
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses
Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses
Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses
Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,37M
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
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Barrio residencial Copenhague 39
Barrio residencial Copenhague 39
Barrio residencial Copenhague 39
Barrio residencial Copenhague 39
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Barrio residencial Copenhague 39
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,54M
KEY READY VILLA IN THE HEART OF NUEVA ANDALUCIA Esta fabulosa villa en una zona bien establecida en el corazón de Nueva Andalucía ha sufrido una transformación completa desde el suelo hasta las especificaciones de construcción más altas posibles. Ofrece 5 dormitorios, 7 baños de lujo comple…
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Barrio residencial Zinnia
Barrio residencial Zinnia
Barrio residencial Zinnia
Barrio residencial Zinnia
Barrio residencial Zinnia
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Barrio residencial Zinnia
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$673,716
En una ubicación excepcional de San Pedro Alcántara, a un paseo de la playa y con vistas al mar marbellí y al impresionante pico de la Concha. Descubre una nueva forma de vivir en San Pedro Alcántara con nuestra exclusiva promoción de 19 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Situada en la marav…
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Apartments
Barrio residencial Alcantara Del Mar Apartments
Barrio residencial Alcantara Del Mar Apartments
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Apartments
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$499,428
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
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Barrio residencial Residencial Albatros XIV
Barrio residencial Residencial Albatros XIV
Barrio residencial Residencial Albatros XIV
Barrio residencial Residencial Albatros XIV
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$460,748
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent mod…
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Barrio residencial BeSeven by Marein
Barrio residencial BeSeven by Marein
Barrio residencial BeSeven by Marein
Barrio residencial BeSeven by Marein
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Barrio residencial BeSeven by Marein
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$4,54M
We present seven exclusives villas, a development in a gated complex with 24-hour security, within walking distance to the beach and Puerto Banús. These residences represent the pinnacle of architectural elegance and offer an unparalleled lifestyle. Each villa has been designed by top prof…
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Barrio residencial BREEZE
Barrio residencial BREEZE
Barrio residencial BREEZE
Barrio residencial BREEZE
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Barrio residencial BREEZE
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$739,472
Año de construcción 2026
Breeze es un espectacular proyecto de 34 apartamentos y áticos, de 2,3 y 4 dormitorios en una ubicación perfecta, donde podrá disfrutar del deseado estilo de vida mediterráneo. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de construcción, avanzando con el mismo cuidado y detalle que definen…
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Barrio residencial Mare Fase I
Barrio residencial Mare Fase I
Barrio residencial Mare Fase I
Barrio residencial Mare Fase I
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Barrio residencial Mare Fase I
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,66M
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Villas
Barrio residencial Alcantara Del Mar Villas
Barrio residencial Alcantara Del Mar Villas
Barrio residencial Alcantara Del Mar Villas
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$2,47M
MODERN LIVING BY THE MEDITERRANEAN. An exclusive residential project comprising 11 luxury villas, designed to offer maximum comfort, privacy, and elegance in a privileged setting. Each villa has 5 to 6 spacious bedrooms, 5 full bathrooms plus a guest toilet, and carefully distributed space…
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Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
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Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$4,54M
Marein Natura combina lujo y naturaleza en un ambiente excepcional. Tres villas únicas construidas en una sola planta y pensadas para disfrutar el estilo de vida Mediterráneo de manera relajada, imagina fundirte con los rayos del sol, descansar en la zona chill-out junto a la piscina. Las v…
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Barrio residencial Villa A San Pedro
Barrio residencial Villa A San Pedro
Barrio residencial Villa A San Pedro
Barrio residencial Villa A San Pedro
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$3,41M
Discover an oasis of tranquility and luxury in southern Spain, on the Costa del Sol! This exclusive 5-bedroom, 5-bathroom villa, located in a quiet urbanization in San Pedro de Alcántara, is the perfect combination of elegance, modern comfort, and first-class design. The property enjoys exc…
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Barrio residencial Residencial Albatros XV
Barrio residencial Residencial Albatros XV
Barrio residencial Residencial Albatros XV
Barrio residencial Residencial Albatros XV
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Barrio residencial Residencial Albatros XV
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$535,833
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent m…
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Barrio residencial Villa Merisa
Barrio residencial Villa Merisa
Barrio residencial Villa Merisa
Barrio residencial Villa Merisa
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,26M
Welcome to an extraordinary private villa in the heart of Nueva Andalucía, Marbella, where contemporary architecture, exquisite interiors, and stunning outdoor spaces merge to create the ultimate luxury retreat. Recently renovated to the highest standards, this magnificent residence offers a…
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Barrio residencial Villa C San Pedro
Barrio residencial Villa C San Pedro
Barrio residencial Villa C San Pedro
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$3,86M
Discover an oasis of tranquility and luxury in southern Spain, on the Costa del Sol! This exclusive 5-bedroom, 5-bathroom villa, located in a quiet urbanization in San Pedro de Alcántara, is the perfect combination of elegance, modern comfort, and first-class design. The property enjoys exc…
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Barrio residencial Brisas 12
Barrio residencial Brisas 12
Barrio residencial Brisas 12
Barrio residencial Brisas 12
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Barrio residencial Brisas 12
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,77M
This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning view…
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Barrio residencial Villa Solstice
Barrio residencial Villa Solstice
Barrio residencial Villa Solstice
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Barrio residencial Villa Solstice
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$22,18M
Welcome to this stunning frontline golf villa with an unbeatable location in the heart of Nueva Andalucía, overlooking the prestigious, members-only Las Brisas Golf Club. This west-facing estate offers breathtaking sunsets that inspire its name. The carefully manicured and exquisitely lands…
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Barrio residencial Cobre 37
Barrio residencial Cobre 37
Barrio residencial Cobre 37
Barrio residencial Cobre 37
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Barrio residencial Cobre 37
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$7,39M
Located in the tranquil and sought-after area of Nueva Andalucía, this spectacular villa by AMES Arquitectos represents a masterful fusion of contemporary design and architectural elegance. Situated frontline to the prestigious Las Brisas golf course, the villa offers a privileged position …
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Barrio residencial Villa Zen
Barrio residencial Villa Zen
Barrio residencial Villa Zen
Barrio residencial Villa Zen
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Barrio residencial Villa Zen
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,26M
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
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Barrio residencial Guadalmina 720
Barrio residencial Guadalmina 720
Barrio residencial Guadalmina 720
Barrio residencial Guadalmina 720
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Barrio residencial Guadalmina 720
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,82M
A contemporary 6-bedroom villa located on a private plot of over 1,600 m² in the prestigious Guadalmina Alta area of ​​Marbella. With a constructed area of ​​over 1,000 m², this property combines striking modern architecture with practical living spaces and high-quality finishes. Clean lin…
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Barrio residencial Blume by Marein
Barrio residencial Blume by Marein
Barrio residencial Blume by Marein
Barrio residencial Blume by Marein
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$4,88M
An exclusive boutique development comprising just three contemporary villas. Located in the prestigious residential area of Cortijo Blanco, in Marbella, between Puerto Banús and San Pedro de Alcántara, this development offers the perfect balance of privacy, design, and Mediterranean lifesty…
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Barrio residencial Alcalá 70
Barrio residencial Alcalá 70
Barrio residencial Alcalá 70
Barrio residencial Alcalá 70
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Barrio residencial Alcalá 70
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$13,37M
Set just off the fairways in the heart of Nueva Andalucía, this villa by Cogitari Homes assumes you recognise quality without it being explained. 986 m² built on a 1,727 m² plot, with five bedrooms and five en suite bathrooms. The figures are clear, but the real point is how the space has be…
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Barrio residencial Casa Koi
Barrio residencial Casa Koi
Barrio residencial Casa Koi
Barrio residencial Casa Koi
Barrio residencial Casa Koi
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Barrio residencial Casa Koi
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,82M
A contemporary villa positioned frontline to Las Brisas Golf Course in Marbella, offering direct views across the fairways toward La Concha mountain. The property combines clean architectural lines with warm natural materials, creating a balanced interior defined by oak detailing, stone surf…
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Barrio residencial Terrazas de Guadaiza II
Barrio residencial Terrazas de Guadaiza II
Barrio residencial Terrazas de Guadaiza II
Barrio residencial Terrazas de Guadaiza II
Barrio residencial Terrazas de Guadaiza II
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Barrio residencial Terrazas de Guadaiza II
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$642,061
The development is located on the Costa del Sol, in the undulating, lake-filled terrain and surrounded by the famous golf courses of Nueva Andalucía. This complex is situated in the municipality of Marbella, Malaga, undoubtedly one of Spain's best known destinations for its high quality of l…
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Barrio residencial Mare
Barrio residencial Mare
Barrio residencial Mare
Barrio residencial Mare
Barrio residencial Mare
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Barrio residencial Mare
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$733,784
Año de construcción 2025
Mare es un nuevo residencial de apartamentos de 3 dormitorios y áticos de 4 dormitorios y 2 a 3 baños, a sólo 4 minutos a pie del paseo marítimo y a 3 minutos de la antigua parte de San Pedro de Alcantara, en la nueva zona de expansión hacia la playa de Marbella y cerca de Puerto Banus llamó…
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Barrio residencial Isla Bela
Barrio residencial Isla Bela
Barrio residencial Isla Bela
Barrio residencial Isla Bela
Barrio residencial Isla Bela
Barrio residencial Isla Bela
Barrio residencial Isla Bela
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$893,055
Exclusive residential complex, stands out for its unique architecture, which reinterprets the traditional Andalusian patio concept. This design allows natural light to flood every space, adding a contemporary and avant-garde touch to each home. Located in the prestigious district of Nueva A…
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Barrio residencial Breeze
Barrio residencial Breeze
Barrio residencial Breeze
Barrio residencial Breeze
Barrio residencial Breeze
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Barrio residencial Breeze
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$784,978
Espectacular proyecto de 34 increíbles apartamentos y áticos de 2,3 y 4 dormitorios, en una ubicación perfecta, para disfrutar del estilo de vida mediterráneo. El diseño moderno y la arquitectura vanguardista ofrecen espacios abiertos y luminosos, para disfrutar y relajarse en uno de los lu…
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Barrio residencial Marbella Lake
Barrio residencial Marbella Lake
Barrio residencial Marbella Lake
Barrio residencial Marbella Lake
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Barrio residencial Marbella Lake
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,08M
Año de construcción 2023
Marbella Lake, un moderno conjunto residencial privado situado en el corazón del Valle del Golf, en Nueva Andalucía, a tan solo 5 kilómetros de Puerto Banús. El nuevo residencial incluye 98 apartamentos distribuidos en pequeños edificios de tres alturas de estilo mediterráneo contemporáneo.…
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Barrio residencial Alcalá 4
Barrio residencial Alcalá 4
Barrio residencial Alcalá 4
Barrio residencial Alcalá 4
Barrio residencial Alcalá 4
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Barrio residencial Alcalá 4
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$11,09M
Exclusive Luxury Villa Under Construction in Nueva Andalucía, Marbella Located in one of Marbella’s most prestigious areas, this stunning luxury villa under construction redefines elegance, comfort, and privacy. Situated in Nueva Andalucía, just 5 minutes from Puerto Banús, the property enj…
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Barrio residencial Villa Sirius
Barrio residencial Villa Sirius
Barrio residencial Villa Sirius
Barrio residencial Villa Sirius
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,82M
This exquisite residence offers an unparalleled blend of modern comfort and sophisticated architecture, designed for the most refined lifestyle. Nestled in complete privacy, the property features outstanding amenities, including a floor-to-ceiling wine cellar, a billiard room, and a personal…
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Barrio residencial Salvia Fase II
Barrio residencial Salvia Fase II
Barrio residencial Salvia Fase II
Barrio residencial Salvia Fase II
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Barrio residencial Salvia Fase II
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,09M
We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. Is strategically located in the heart of San Pedro ensuring that everything you need is just a few steps away. From supermarkets, s…
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Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
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Barrio residencial Armonia San Pedro
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$533,785
New development of apartments consisting of 35 apartments of 2 and 3 bedrooms, with duplexes with terraces-solarium. Garages in the basement and commercial premises on the first floor, in a building of avant-garde architecture, with first class qualities and an exceptional location in the he…
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Barrio residencial SALVIA II
Barrio residencial SALVIA II
Barrio residencial SALVIA II
Barrio residencial SALVIA II
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Barrio residencial SALVIA II
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,09M
Año de construcción 2027
SALVIA 2 es un nuevo y exclusivo complejo de apartamentos situado a pocos minutos de la costa mediterránea, en el encantador pueblo costero de San Pedro Alcántara. Este proyecto ofrece una ubicación envidiable junto al paseo marítimo bordeado de palmeras, que conecta al este con Marbella y a…
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Barrio residencial Mare Fase II
Barrio residencial Mare Fase II
Barrio residencial Mare Fase II
Barrio residencial Mare Fase II
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San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,56M
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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