  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Marbella
  4. Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses

Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,37M
;
20
Dejar una solicitud
ID: 39328
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1554932221
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara
  • Dirección
    Calle La Cantera

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del Sol. Designed combining contemporary architecture, high-quality finishes, and an exceptional lifestyle in a privileged location. Comfort, efficiency, and ease of living are prioritized. The project comprises 17 carefully designed apartments offering bright spaces, with a focus on comfort and quality. The open-plan designs connect the living, dining, and kitchen areas, creating fluid and functional spaces. This project is ideal as a primary residence, second home, or investment property.

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Las Mesas Blue Horizon
Estepona, Španjolska
de
$965,865
Barrio residencial Villa C San Pedro
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$3,86M
Barrio residencial Lavanda Villas
Velez Malaga, Španjolska
de
$455,003
Barrio residencial Abril
Casares, Španjolska
de
$486,914
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$397,702
Está viendo
Barrio residencial Alcantara Del Mar Townhouses
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,37M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Almazara Gardens
Barrio residencial Almazara Gardens
Barrio residencial Almazara Gardens
Barrio residencial Almazara Gardens
Barrio residencial Almazara Gardens
Mostrar todo Barrio residencial Almazara Gardens
Barrio residencial Almazara Gardens
Istan, Španjolska
de
$523,319
A new residential development in the heart of the Sierra de las Nieves, at the foot of La Concha, near the Sierra Blanca Country Club resort, set in a landscape of exceptional natural beauty thanks to its centuries-old forests and panoramic views of Marbella Bay and the vast Istán Reservoir.…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Mostrar todo Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$1,26M
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pint…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa Jokhang - STUPA
Barrio residencial Villa Jokhang - STUPA
Barrio residencial Villa Jokhang - STUPA
Barrio residencial Villa Jokhang - STUPA
Benalmadena, Španjolska
de
$2,18M
A south-facing residence where comfort, elegance, and purposeful design come together. With sweeping panoramic views and a seamless fusion of contemporary architecture and advanced technology, every detail is crafted to optimize sunlight, privacy, and effortless living. The ground floor for…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones