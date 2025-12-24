Barrio residencial Copenhague 39

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KEY READY VILLA IN THE HEART OF NUEVA ANDALUCIA
Esta fabulosa villa en una zona bien establecida en el corazón de Nueva Andalucía ha sufrido una transformación completa desde el suelo hasta las especificaciones de construcción más altas posibles.
Ofrece 5 dormitorios, 7 baños de lujo completo que representa lo último en la vida contemporánea.
Grandes áreas de estar complementadas con una cocina de planta abierta y amplios terraza incluyendo una cocina al aire libre permiten un estilo de vida completo al fresco. Un jacuzzi, sauna y vistas abiertas al campo de golf hacen de esta la casa familiar perfecta en el barrio más buscado de Marbella.
CARACTERÍSTICAS DE PROPIEDAD
• Vistas al golf
• Completamente reformado
• Terraza en la azotea
• Piscina al aire libre
• Cocina exterior
• Gym
• Sauna
• Jacuzzi
• Sala de juegos
Localización en el mapa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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