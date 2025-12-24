  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Marbella
  4. Barrio residencial Copenhague 39

Barrio residencial Copenhague 39

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,54M
;
20
Dejar una solicitud
ID: 38915
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1168955479
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara
  • Dirección
    Avenida del Prado, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
KEY READY VILLA IN THE HEART OF NUEVA ANDALUCIA Esta fabulosa villa en una zona bien establecida en el corazón de Nueva Andalucía ha sufrido una transformación completa desde el suelo hasta las especificaciones de construcción más altas posibles. Ofrece 5 dormitorios, 7 baños de lujo completo que representa lo último en la vida contemporánea. Grandes áreas de estar complementadas con una cocina de planta abierta y amplios terraza incluyendo una cocina al aire libre permiten un estilo de vida completo al fresco. Un jacuzzi, sauna y vistas abiertas al campo de golf hacen de esta la casa familiar perfecta en el barrio más buscado de Marbella. CARACTERÍSTICAS DE PROPIEDAD • Vistas al golf • Completamente reformado • Terraza en la azotea • Piscina al aire libre • Cocina exterior • Gym • Sauna • Jacuzzi • Sala de juegos

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Leo 21B
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$5,23M
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$476,509
Barrio residencial SALVIA I
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,48M
Barrio residencial Higuerón South Residences
Fuengirola, Španjolska
de
$898,743
Barrio residencial Casa Cazorla
Marbella, Španjolska
de
$6,82M
Está viendo
Barrio residencial Copenhague 39
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,54M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$628,686
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Serenity Hills
Barrio residencial Serenity Hills
Barrio residencial Serenity Hills
Barrio residencial Serenity Hills
Barrio residencial Serenity Hills
Mostrar todo Barrio residencial Serenity Hills
Barrio residencial Serenity Hills
Ricmar, Španjolska
de
$967,002
Año de construcción 2029
This development of 113 townhouses has been designed with light, privacy and everyday well-being in mind. Situated in an elevated position, the homes enjoy panoramic views of the sea and surrounding mountains, combined with refined architecture and carefully planned interior spaces. Each h…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial The Privilege
Barrio residencial The Privilege
Barrio residencial The Privilege
Barrio residencial The Privilege
Barrio residencial The Privilege
Mostrar todo Barrio residencial The Privilege
Barrio residencial The Privilege
Estepona, Španjolska
de
$802,043
Exclusive living in the center of Estepona Living in luxury and exclusivity takes on a new meaning. A prestigious new development featuring 32 high-end apartments, located in one of the most sought-after residential areas of Estepona. Here, modern architecture, refined finishes, and a comp…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones