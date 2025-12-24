  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Marbella
  4. Barrio residencial Villa Liria

Barrio residencial Villa Liria

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,26M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 39316
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 512252435
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara
  • Dirección
    Calle 5

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor space distributed over 5 bedrooms, 5 bathrooms and a toilet. Ideal for those seeking exclusivity, privacy and a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of Marbella.

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial The Kove Fase 2
Mijas, Španjolska
de
$466,436
Barrio residencial Andara 2
Marbella, Španjolska
de
$4,49M
Barrio residencial Villa Evania
Benahavis, Španjolska
de
$3,86M
Barrio residencial Villa Azahar Beach
Bel Air, Španjolska
de
$5,23M
Barrio residencial Proa
El Morche, Španjolska
de
$494,878
Está viendo
Barrio residencial Villa Liria
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,26M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$765,553
Año de construcción 2027
Apartamentos Exclusivos para Disfrutar de Comodidad, Elegancia y aire Libre Durante todo el año en Mijas Golf, Costa del Sol Mijas Golf es una prestigiosa y consolidada zona residencial de la Costa del Sol, conocida por sus dos reconocidos campos de 18 hoyos: Los Lagos y Los Olivos. Rodeado …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
Mostrar todo Barrio residencial Armonia San Pedro
Barrio residencial Armonia San Pedro
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$533,785
New development of apartments consisting of 35 apartments of 2 and 3 bedrooms, with duplexes with terraces-solarium. Garages in the basement and commercial premises on the first floor, in a building of avant-garde architecture, with first class qualities and an exceptional location in the he…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Mostrar todo Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Barrio residencial Nexus Residences Benalmádena
Benalmadena, Španjolska
de
$596,129
There is a place on the Costa del Sol where the sky meets the Mediterranean Sea. The place where you will build unforgettable moments where everyone wants to come back. The Costa del Sol has mountains, culture, tranquility, nature, hidden villages, more than 320 days of sun a year and beach…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones