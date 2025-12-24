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Barrio residencial BREEZE

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$739,472
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18
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ID: 38957
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1580882555
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara
  • Dirección
    Autovia del Mediterraneo, Real Club de Golf Guadalmina

Sobre el complejo

Breeze es un espectacular proyecto de 34 apartamentos y áticos, de 2,3 y 4 dormitorios en una ubicación perfecta, donde podrá disfrutar del deseado estilo de vida mediterráneo. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de construcción, avanzando con el mismo cuidado y detalle que definen cada uno de sus rincones. La entrega está prevista para el segundo trimestre de 2026, momento en el cual este sueño mediterráneo estará listo para recibir a sus primeros residentes, abriendo sus puertas a una vida llena de luz, confort y exclusividad en el corazón de la Costa del Sol. Situado en la zona Alta de Guadalmina, en Marbella, uno de los rincones más espectaculares de la Costa del Sol, con más de 70 campos de golf, 300 días de sol al año, una temperatura media anual de 20ºC y muy próximo a espacios de cultura, deporte, playas, ocio, shopping y gastronomía. Breeze se sitúa en una de las zonas más privilegiadas de la Costa del Sol, Guadalmina Golf, una joya en sí misma dentro de Marbella, reconocida y apreciada tanto por el público español como extranjero. Esta exclusiva zona residencial satisface todos los requisitos de los clientes más exigentes: un campo de golf de 18 hoyos a la puerta de su casa, tiendas, supermercados y un centro comercial con multitud de restaurantes y bares de tapas. Además, este magnífico proyecto está ubicado a corta distancia de San Pedro de Alcántara, en Marbella, un precioso pueblo de pescadores que en los últimos tiempos se ha convertido en el lugar de moda, con su precioso boulevard donde la vida nocturna bulle con restaurantes de la cocina internacional más variada y deliciosa, además del precioso paseo marítimo y las amplias playas de arena fina de la zona, sin olvidarnos de la famosa marina de Puerto Banús, que está a sólo 10 minutos en coche. Cada vivienda de Breeze Marbella está dotada del confort y la elegancia que proporcionan sus amplios ventanales, sus fabulosas terrazas y las vistas al campo de golf de Guadalmina. El moderno diseño y la arquitectura de vanguardia ofrece espacios abiertos y luminosos, para disfrutar y relajarse en una de las zonas más privilegiadas del mundo. Las cocinas han sido magníficamente equipadas con electrodomésticos de primer nivel. Además, le ofrecemos la posibilidad de personalizar su cocina a su gusto, con una amplia variedad de posibilidades, estilos y acabados Premium. En Breeze Marbella tendrá a su disposición todo lo necesario para vivir cómodamente, descansar en un entorno tranquilo y seguro y disfrutar de momentos especiales con su familia y amigos. La urbanización contará con agradables espacios comunitarios como piscina, zonas ajardinadas, espacio Co-Working y Gimnasio. El complejo, que será completamente cerrado, contará además con cámaras de vigilancia permanente y servicio concierge. BREEZE Marbella… Bienvenido a tu Nueva Casa!!

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

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