Barrio residencial Marbella Lake

Marbella Lake, un moderno conjunto residencial privado situado en el corazón del Valle del Golf, en Nueva Andalucía, a tan solo 5 kilómetros de Puerto Banús. El nuevo residencial incluye 98 apartamentos distribuidos en pequeños edificios de tres alturas de estilo mediterráneo contemporáneo. Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios y los maravillosos áticos y dúplex están todos rodeados de jardines de cuidado diseño y cuatro piscinas comunitarias. El proyecto Marbella Lake ha sido diseñado de forma que todas las viviendas cuenten con impresionantes vistas panorámicas desde sus generosas terrazas y salones apaisados. La arquitectura en las zonas comunes de Marbella Lake está inspirada en los vanguardistas conceptos estéticos “Boho Chic” y “Country Chic” en los que se combinan materiales y colores naturales que se integran en el paisaje de manera equilibrada y favorecen un entorno de vida relajado y de evasión. Las viviendas se entregan totalmente equipadas con acabados de primeras marcas y listas para entrar a vivir. Además, cuentan con plaza de garaje y trastero. El comienzo de las obras está previsto para el primer trimestre del 2021 y las entregas se realizarán en el tercer trimestre del 2023