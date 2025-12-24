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Barrio residencial Marbella Lake

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,08M
;
25
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ID: 38933
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1805511436
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara

Sobre el complejo

Marbella Lake, un moderno conjunto residencial privado situado en el corazón del Valle del Golf, en Nueva Andalucía, a tan solo 5 kilómetros de Puerto Banús. El nuevo residencial incluye 98 apartamentos distribuidos en pequeños edificios de tres alturas de estilo mediterráneo contemporáneo. Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios y los maravillosos áticos y dúplex están todos rodeados de jardines de cuidado diseño y cuatro piscinas comunitarias. El proyecto Marbella Lake ha sido diseñado de forma que todas las viviendas cuenten con impresionantes vistas panorámicas desde sus generosas terrazas y salones apaisados. La arquitectura en las zonas comunes de Marbella Lake está inspirada en los vanguardistas conceptos estéticos “Boho Chic” y “Country Chic” en los que se combinan materiales y colores naturales que se integran en el paisaje de manera equilibrada y favorecen un entorno de vida relajado y de evasión. Las viviendas se entregan totalmente equipadas con acabados de primeras marcas y listas para entrar a vivir. Además, cuentan con plaza de garaje y trastero. El comienzo de las obras está previsto para el primer trimestre del 2021 y las entregas se realizarán en el tercer trimestre del 2023

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

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