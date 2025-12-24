Barrio residencial Marbella Lake

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Marbella Lake, un moderno conjunto residencial privado situado en el corazón del Valle del Golf, en Nueva Andalucía, a tan solo 5 kilómetros de Puerto Banús.
El nuevo residencial incluye 98 apartamentos distribuidos en pequeños edificios de tres alturas de estilo mediterráneo contemporáneo.
Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios y los maravillosos áticos y dúplex están todos rodeados de jardines de cuidado diseño y cuatro piscinas comunitarias.
El proyecto Marbella Lake ha sido diseñado de forma que todas las viviendas cuenten con impresionantes vistas panorámicas desde sus generosas terrazas y salones apaisados. La arquitectura en las zonas comunes de Marbella Lake está inspirada en los vanguardistas conceptos estéticos “Boho Chic” y “Country Chic” en los que se combinan materiales y colores naturales que se integran en el paisaje de manera equilibrada y favorecen un entorno de vida relajado y de evasión.
Las viviendas se entregan totalmente equipadas con acabados de primeras marcas y listas para entrar a vivir. Además, cuentan con plaza de garaje y trastero.
El comienzo de las obras está previsto para el primer trimestre del 2021 y las entregas se realizarán en el tercer trimestre del 2023
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2023
Localización en el mapa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo