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Barrio residencial Armonía

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$500,566
;
7
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ID: 39256
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 229178158
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara

Sobre el complejo

Situado en el corazón vibrante de San Pedro de Alcántara, Málaga, este lujoso apartamento de nueva construcción ofrece un estilo de vida urbano sofisticado. Parte de un complejo exclusivo compuesto por 35 viviendas destaca por su diseño contemporáneo y características premium. Aunque la propiedad no cuenta con una piscina privada, los residentes pueden disfrutar del hermoso jardín comunitario, proporcionando una escapada serena en medio de la bulliciosa ciudad. El apartamento cuenta con vistas urbanas y a la ciudad, ofreciendo un paisaje pintoresco a la vida cotidiana. Dentro, la meticulosa atención al detalle es evidente en todo. La cocina es un sueño de chef, equipado con armarios de primera calidad y electrodomésticos de alta calidad Siemens, complementados con plomería suiza. Este enfoque en la calidad se extiende a la propia construcción, con paredes gruesas y ventanas de alta calidad garantizando una excelente insonorización entre pisos. El revestimiento de suelo de alta calidad es mejorado por un sistema de calefacción de Aerotermia, proporcionando comodidad y eficiencia. Esta propiedad está clasificada como nueva construcción de lujo, lo que lo convierte en una oportunidad única en el mercado inmobiliario. El exclusivo complejo ofrece configuraciones de dos y tres dormitorios, con algunas casas con duplexs completos con terrazas solarium y piscinas privadas. Situado en un entorno urbano excelente, este apartamento es ideal para aquellos que buscan una mezcla de lujo y comodidad. Ya sea como residencia permanente o retiro de vacaciones, promete un estilo de vida de confort y elegancia en una de las zonas más buscadas de Málaga.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

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San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
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