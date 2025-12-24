Barrio residencial The Collection Camojan

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LICENCIA DE OBRA CONCEDIDA!
Bienvenido al máximo exponente de elegancia y sofisticación en Marbella.
En la prestigiosa urbanización Cascada de Camoján. Estamos encantados de presentar nuestro exclusivo proyecto de 5 villas, una oportunidad extraordinaria para personas que buscan la mejor experiencia de vida de lujo.
Ubicadas en el corazón de la muy solicitada zona de Camojan, nuestras 5 villas de lujo combinan armoniosamente diseño contemporáneo y elegancia atemporal. Con meticulosa atención al detalle y un compromiso inquebrantable con la calidad, estas villas realmente encarnan la esencia de la vida de lujo.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2026
Localización en el mapa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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