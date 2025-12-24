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Barrio residencial The Collection Camojan

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,71M
;
14
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ID: 39036
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1081044814
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara

Sobre el complejo

LICENCIA DE OBRA CONCEDIDA! Bienvenido al máximo exponente de elegancia y sofisticación en Marbella. En la prestigiosa urbanización Cascada de Camoján. Estamos encantados de presentar nuestro exclusivo proyecto de 5 villas, una oportunidad extraordinaria para personas que buscan la mejor experiencia de vida de lujo. Ubicadas en el corazón de la muy solicitada zona de Camojan, nuestras 5 villas de lujo combinan armoniosamente diseño contemporáneo y elegancia atemporal. Con meticulosa atención al detalle y un compromiso inquebrantable con la calidad, estas villas realmente encarnan la esencia de la vida de lujo.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
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Finanzas
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