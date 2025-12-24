Barrio residencial Zinnia

En una ubicación excepcional de San Pedro Alcántara, a un paseo de la playa y con vistas al mar marbellí y al impresionante pico de la Concha. Descubre una nueva forma de vivir en San Pedro Alcántara con nuestra exclusiva promoción de 19 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Situada en la maravillosa Marbella, esta promoción te ofrece la comodidad de tener todos los servicios a mano, en un entorno vibrante y conectado. A pocos minutos de la playa y de Puerto Banús, podrás disfrutar de uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol, con su oferta de ocio, gastronomía y cultura. Además de su excelente ubicación, esta promoción destaca por sus zonas comunes de primer nivel, pensadas para tu comodidad. Mantente en forma en el gimnasio completamente equipado con sauna, y relájate en la piscina con solarium en la planta cubierta, disfrutando de unas vistas al mar y a la montaña marbellí. Estas viviendas serán en un refugio perfecto para quienes buscan un entorno excepcional y una vida de calidad en la Costa del Sol. Vivir en San Pedro Alcántara significa estar rodeado de todo lo que necesitas: colegios, tiendas, restaurantes y centros de salud, todo a pocos pasos de tu hogar. Además, estarás perfectamente conectado con Marbella y los principales puntos de interés de la zona, lo que hace de esta promoción una oportunidad única para quienes buscan un hogar que combine confort, lujo y una ubicación inmejorable.