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Barrio residencial Zinnia

San Pedro Alcantara, Španjolska
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$673,716
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ID: 38990
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 368701478
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara

Sobre el complejo

En una ubicación excepcional de San Pedro Alcántara, a un paseo de la playa y con vistas al mar marbellí y al impresionante pico de la Concha. Descubre una nueva forma de vivir en San Pedro Alcántara con nuestra exclusiva promoción de 19 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Situada en la maravillosa Marbella, esta promoción te ofrece la comodidad de tener todos los servicios a mano, en un entorno vibrante y conectado. A pocos minutos de la playa y de Puerto Banús, podrás disfrutar de uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol, con su oferta de ocio, gastronomía y cultura. Además de su excelente ubicación, esta promoción destaca por sus zonas comunes de primer nivel, pensadas para tu comodidad. Mantente en forma en el gimnasio completamente equipado con sauna, y relájate en la piscina con solarium en la planta cubierta, disfrutando de unas vistas al mar y a la montaña marbellí. Estas viviendas serán en un refugio perfecto para quienes buscan un entorno excepcional y una vida de calidad en la Costa del Sol. Vivir en San Pedro Alcántara significa estar rodeado de todo lo que necesitas: colegios, tiendas, restaurantes y centros de salud, todo a pocos pasos de tu hogar. Además, estarás perfectamente conectado con Marbella y los principales puntos de interés de la zona, lo que hace de esta promoción una oportunidad única para quienes buscan un hogar que combine confort, lujo y una ubicación inmejorable.

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San Pedro Alcantara, Španjolska
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