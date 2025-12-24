Barrio residencial Mare

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Mare es un nuevo residencial de apartamentos de 3 dormitorios y áticos de 4 dormitorios y 2 a 3 baños, a sólo 4 minutos a pie del paseo marítimo y a 3 minutos de la antigua parte de San Pedro de Alcantara, en la nueva zona de expansión hacia la playa de Marbella y cerca de Puerto Banus llamó la NUEVA ALCANTARA.
Mare ofrece viviendas diseñadas para proporcionar el máximo confort para sus residentes, con una selección de materiales de primera calidad de marcas prestigiosas, y un diseño cuidadosamente considerado. Cuentan con un sistema de aire acondicionado perfecto, que se adapta a la temperatura durante los meses más fríos, así como a los más cálidos y tienen una insonorización óptima entre las casas y el exterior.
Construidos en cumplimiento de las normas contenidas en el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), estos hogares están a la vanguardia del mercado, proporcionando los mayores niveles de eficiencia energética.
La zona cuenta con amplias y modernas avenidas con carril bici, jardines, transporte público, todo ello rodeado de restaurantes y tiendas.
Un nuevo residencial que cuenta con todas las ventajas de un entorno residencial de calidad, estratégicamente situado junto a Puerto Banús, en Marbella, todo con un precio extraordinario.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2025
Localización en el mapa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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