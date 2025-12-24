Barrio residencial Breeze

Espectacular proyecto de 34 increíbles apartamentos y áticos de 2,3 y 4 dormitorios, en una ubicación perfecta, para disfrutar del estilo de vida mediterráneo. El diseño moderno y la arquitectura vanguardista ofrecen espacios abiertos y luminosos, para disfrutar y relajarse en uno de los lugares más privilegiados del mundo. La urbanización tendrá agradables espacios comunes como una piscina, jardines ajardinados, espacio de trabajo y zona de fitness. El complejo, que estará completamente cerrado, también tendrá cámaras de vigilancia permanentes y servicio de conserjería. El proyecto se encuentra en Guadalmina Alta, Marbella (Malaga) una de las zonas más privilegiadas de la Costa del Sol, con más de 70 campos de golf, 300 días de sol al año, una temperatura media anual de 20 grados y muy cerca de espacios de cultura, deportes, playas, ocio, compras y gastronomía.