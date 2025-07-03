Piso en edificio nuevo Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga

Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado

Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a visitantes durante todo el año.

El complejo residencial goza de una ubicación privilegiada cerca de las ciudades de Fuengirola y Benalmádena. La zona ofrece todas las condiciones ideales para establecerse con algo para la gente de todos los grupos de edad. La zona es popular entre los inversores que quieren comprar una casa de vacaciones en la Costa del Sol también. Los apartamentos en Fuengirola, Málaga se encuentran a 5 minutos en coche de la playa, a 10 minutos en coche del centro de Fuengirola, a 15 minutos en coche del aeropuerto internacional de Málaga y a 20 minutos en coche del centro de Marbella.

El complejo cerrado ofrece una arquitectura moderna junto con un diseño de buen gusto. El proyecto da una importancia primordial a la seguridad y privacidad de los residentes. El complejo cuenta con un hermoso jardín, gimnasio, espacio de co-working, piscina al aire libre, espacio para tomar el sol, SPA, piscina cubierta climatizada, sauna, jacuzzi y baño turco.

Los amplios apartamentos del complejo están situados en varios bloques de 3 plantas. Las terrazas de los apartamentos tienen maravillosas vistas al mar. Los espacios interiores de los apartamentos están equipados con aire acondicionado, calefacción por suelo radiante en los baños, sistemas de domótica y cocinas equipadas. Los apartamentos están diseñados con un concepto de planta abierta y ofrecen espacios de uso máximo. El proyecto ofrece servicios de conserjería para un estilo de vida totalmente confortable. Los residentes dispondrán de servicios de mantenimiento, diseño, traslado, alquiler de coches y organización de eventos.

AGP-00732