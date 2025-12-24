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Villa Villa Espaciosa en Benalmádena con Vistas Panorámicas al Mar

Benalmadena, Španjolska
de
$1,83M
;
29
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ID: 36861
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/5/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benalmadena
  • Dirección
    Calle Iris

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Elegante Villa con Vistas al Mar en una Prestigiosa Ubicación en Benalmádena

La villa se encuentra en una zona costera en Benalmádena. Benaldamena es un espacio ideal para vivir situado en la Costa del Sol en las partes meridionales de Andalucia. La villa en una zona alta ofrece preciosas vistas a sus nuevos residentes. Benalmadena es una famosa atracción turística con playas inigualables y todo tipo de actividades turísticas.

La villa en venta en Benalmadena tiene cerca de todos los servicios. La villa se encuentra a 1,9 km de la playa, a 5,9 km del campo de golf de Torrequebrada, a 21 km del aeropuerto internacional de Málaga y a 38 km de Marbella.

La villa dispone de un amplio espacio habitable en un gran jardín independiente con piscina. La villa ofrece un estilo de vida ventajoso lleno de paz que todavía está lo suficientemente cerca de la ciudad para ofrecer fácil transporte y acceso a todas las comodidades.

La villa cuenta con una preciosa cocina de planta abierta que combina el equipamiento necesario con un diseño moderno. El salón de planta abierta incluye una zona de comedor y permite la practicidad junto con un diseño chic. Las ventanas permiten disfrutar de hermosas vistas al mar. También hay 4 dormitorios con baños en suite. La villa ofrece un montón de espacio lleno de luz solar que irradia a través de ventanas francesas y un plan de piso abierto inteligentemente diseñado.


AGP-00785

Localización en el mapa

Benalmadena, Španjolska
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