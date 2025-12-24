  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Estepona
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga

Piso en edificio nuevo Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga

Estepona, Španjolska
de
$669,639
;
15
Dejar una solicitud
ID: 33201
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona

Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, campos de golf y una amplia oferta de restaurantes y opciones de ocio, la ciudad combina la autenticidad andaluza con un estilo de vida moderno.

Desde apartamentos en venta en Estepona, Málaga, la playa se encuentra a solo 1,2 kilómetros, mientras que Puerto Banús se alcanza en aproximadamente 18 kilómetros y Marbella en 28 kilómetros. El aeropuerto internacional de Málaga está a unos 83 kilómetros, ofreciendo conexiones convenientes con las principales ciudades europeas.

El desarrollo destaca por sus elegantes espacios comunes diseñados al estilo resort. Jardines paisajísticos rodean los edificios residenciales, creando un ambiente tranquilo. Una piscina panorámica en la azotea ofrece vistas espectaculares al mar, mientras que los residentes también pueden disfrutar de instalaciones de spa y bienestar, un gimnasio, estacionamiento subterráneo, trasteros y otras comodidades prácticas.

En el interior, los hogares han sido diseñados con un estilo contemporáneo que equilibra confort y funcionalidad. Los planos abiertos conectan salas de estar y cocinas con grandes ventanas que llenan los interiores de luz natural. Terrazas espaciosas extienden el espacio habitable al exterior, ofreciendo vistas tanto al mar como a la montaña. Acabados de alta calidad y una distribución cuidadosa de las habitaciones aseguran que cada apartamento proporcione un ambiente acogedor y relajante durante todo el año.


AGP-01009

Localización en el mapa

Estepona, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Essential House
Finestrat, Španjolska
de
$858,199
Complejo residencial Residencial Moma II
Benijófar, Španjolska
de
$267,071
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$275,244
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$1,43M
Complejo residencial Halar
Alicante, Španjolska
de
$338,345
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$669,639
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$412,030
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Mostrar todo Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$1,05M
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pint…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$481,362
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones