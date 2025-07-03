Piso en edificio nuevo Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga

  1. Realting.com
Estepona, Španjolska
$370,827
15
ID: 27608
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2028

Detalles del exterior

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona

Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, campos de golf y una amplia oferta de restaurantes y opciones de ocio, la ciudad combina la autenticidad andaluza con un estilo de vida moderno.

Desde apartamentos en venta en Estepona, Málaga, la playa se encuentra a solo 1,2 kilómetros, mientras que Puerto Banús se alcanza en aproximadamente 18 kilómetros y Marbella en 28 kilómetros. El aeropuerto internacional de Málaga está a unos 83 kilómetros, ofreciendo conexiones convenientes con las principales ciudades europeas.

El desarrollo destaca por sus elegantes espacios comunes diseñados al estilo resort. Jardines paisajísticos rodean los edificios residenciales, creando un ambiente tranquilo. Una piscina panorámica en la azotea ofrece vistas espectaculares al mar, mientras que los residentes también pueden disfrutar de instalaciones de spa y bienestar, un gimnasio, estacionamiento subterráneo, trasteros y otras comodidades prácticas.

En el interior, los hogares han sido diseñados con un estilo contemporáneo que equilibra confort y funcionalidad. Los planos abiertos conectan salas de estar y cocinas con grandes ventanas que llenan los interiores de luz natural. Terrazas espaciosas extienden el espacio habitable al exterior, ofreciendo vistas tanto al mar como a la montaña. Acabados de alta calidad y una distribución cuidadosa de las habitaciones aseguran que cada apartamento proporcione un ambiente acogedor y relajante durante todo el año.


Localización en el mapa

Estepona, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

