Piso en edificio nuevo Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas

Mijas, Španjolska
de
$350,642
;
23
ID: 34020
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas

Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades modernas y proximidad a playas, campos de golf y destinos clave de la Costa del Sol. Ofrece una belleza escénica y un clima mediterráneo templado para una calidad de vida excepcional. Mijas ofrece un estilo de vida único que atiende a un amplio espectro de compradores, desde aquellos que buscan casas de vacaciones hasta inversores que buscan oportunidades de alquiler y familias en busca de residencias permanentes.

El proyecto está ubicado justo al lado del Calanova Golf Club, a menos de 5 minutos en automóvil de la privilegiada comunidad de La Cala de Mijas y sus playas de arena prístina, ofreciendo un estilo de vida único y exclusivo para los amantes del golf. A solo 2 km, hay una amplia gama de servicios y comodidades diarias: mercadillos, supermercados, centros de salud, ferreterías, farmacias y centros educativos, culturales y deportivos. La proximidad y el cómodo acceso a la autopista principal A-7 facilitan cualquier viaje. El desarrollo se encuentra a 11 km de la vecina ciudad de Fuengirola, a 19 km del centro del encalado pueblo de Mijas, a 22 km de Marbella, a 30 km de Puerto Banús y a 33 km del aeropuerto internacional de Málaga.

Se trata de un proyecto de un complejo residencial cerrado con una selección de residencias modernas perfectas para quienes buscan un estilo de vida seguro y relajado. El proyecto ofrece más que una vivienda: ofrece un estilo de vida. Le permite sumergirse en la tranquilidad de las amplias zonas ajardinadas y disfrutar de la piscina comunitaria diseñada tanto para adultos como para niños. Las zonas comunes mejoran su bienestar con el gimnasio en el lugar y un club social, espacios cuidadosamente diseñados para mantenerlo activo y albergar reuniones sociales, todo ello sin salirse de la comodidad de su comunidad.

Estos apartamentos en venta en Mijas, Málaga están diseñados para ofrecer la máxima comodidad y bienestar. Con espacios abiertos, materiales de primera calidad y un diseño moderno y funcional, las residencias crean un hogar único para usted y su familia. Todas las unidades cuentan con una armonía entre el interior y el exterior con terrazas que invitan a relajarse y disfrutar de vistas abiertas al campo de golf o al entorno natural circundante. Cada rincón de los apartamentos ha sido cuidadosamente planificado para aprovechar al máximo la luz natural. Los interiores generosos distribuidos inteligentemente con grandes ventanales garantizan un ambiente luminoso y acogedor en la casa.


AGP-00939

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

