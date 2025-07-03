Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola

  1. Realting.com
$971,213
ID: 27933
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Fuengirola

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2024
  • Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola

Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterráneo ayudan a la zona ser un residencial ideal para las personas.

El complejo es una ubicación ventajosa para las necesidades diarias a poca distancia. Además, un centro comercial situado en la región ofrece una farmacia, mercado y restaurante. Los apartamentos en venta en Fuengirola con vistas al mar están a 5 minutos de la playa más cercana y la estación de tren que conecta Málaga y Fuengirola. Los apartamentos también están a 10 minutos del centro de Fuengirola, a 20 minutos del centro de Marbella, y a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Málaga.

El complejo tiene un diseño especial que integra las zonas comunes a la vegetación proteger la privacidad. Las zonas comunes del complejo incluyen un gimnasio, centro de negocios, piscina exterior y solarium. Los residentes también pueden beneficiarse de piscinas, pistas de tenis, SPA con piscina climatizada, sauna, jacuzzi, baño turco, y club deportivo con servicio de masajes.

Hay varios tipos de apartamentos en función del número de habitaciones. Los apartamentos, diseñados con estilo, ofrecen magníficas vistas al mar desde sus amplias terrazas. Los amplios y luminosos apartamentos están equipados con aire acondicionado, calefacción eléctrica por suelo radiante en los baños, un sistema de hogar inteligente y cocinas totalmente equipadas. Los residentes también disponen de servicios de conserjería, como mantenimiento y reparaciones, organización de eventos, diseño de interiores, gestión de alquileres y servicios de alquiler de coches. Cada apartamento dispone de un aparcamiento cubierto para 2 coches y un sótano. Además, los apartamentos dispondrán de preinstalación de una unidad de carga para vehículos eléctricos.


AGP-00528

Localización en el mapa

