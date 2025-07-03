Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga

  1. Realting.com
Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga

Benahavis, Španjolska
de
$2,83M
;
22
ID: 27925
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos energéticamente eficientes en el Country Club de Benahavís

Benahavis es un lugar natural que ofrece vistas pintorescas entre la famosa Marbella, Ronda y Estepona. La región está cerca de la playa aproximadamente 7 km.

Los apartamentos energéticamente eficientes están situados en un complejo respetuoso a pocos minutos de las playas de arena. Los apartamentos también están a 15 minutos de Puerto Banús, 45 minutos del aeropuerto de Málaga, y casi una hora del centro de la ciudad de Málaga.

El respetuoso proyecto mencionado anteriormente es el Country Club en las 200 hectáreas de terreno enorme. Los apartamentos en Benahavis son partes del proyecto y consisten frente a lago artificial. Las actividades del Country Club incluyen canoa, paddle surf, bicicleta acuática, campo de golf, tenis profesional, pistas de paddle, etc. Además, hay una piscina comunitaria y un centro de bienestar que incluye un centro deportivo totalmente equipado, un spa, una sauna, salas de masaje y un club infantil.

Los apartamentos están diseñados para apoyar la sostenibilidad y son candidatos al certificado BREEAM, que evalúa la eficiencia energética.

Los apartamentos están equipados con cocinas totalmente equipadas, sistemas de domótica, aire acondicionado y calefacción por suelo radiante. Además, es posible añadir algunas prestaciones, como piscina, sauna, baño turco y barbacoa, pagando un suplemento.


AGP-00720

Localización en el mapa

Benahavis, Španjolska
