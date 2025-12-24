Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola

Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola

Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente animado durante todo el año. Fuengirola ofrece una amplia gama de tiendas, restaurantes y bares, excelentes instituciones educativas e instalaciones sanitarias, numerosos campos de golf, deportes acuáticos y atracciones culturales como el Castillo Sohail y Bioparc Fuengirola. La última tendencia inmobiliaria es el crecimiento del mercado de lujo, con compradores de alto nivel que buscan propiedades exclusivas con comodidades premium.

Los apartamentos en venta en Fuengirola disfrutan de una ubicación estratégica, al estar ubicados en el límite de los tres municipios de Fuengirola, Mijas y Benalmádena, con excelente acceso desde la autopista principal A7. A poca distancia a pie hay tiendas locales, un famoso restaurante y un supermercado. El proyecto está a 2,5 km de las playas de arena locales y de la parada del tren local, a 3,5 km de Benalmádena Pueblo y a 8 km del centro de Fuengirola. Se encuentra a 16 km del aeropuerto internacional de Málaga y a 35 km de Marbella y Puerto Banús.

La promoción de lujo se asienta en una parcela elevada con vistas a la costa y al mar Mediterráneo. El enfoque ecológico en la construcción y el diseño de este proyecto dará como resultado un certificado BREEAM difícil de obtener, un método de evaluación y certificación ambiental para edificios reconocido internacionalmente. Se trata de una urbanización privada con excepcionales instalaciones comunitarias llevadas a otro nivel: amplias zonas verdes ajardinadas, piscinas exteriores para adultos y niños, zona de bienestar, zona de picnic y barbacoa, zona ajardinada con mercadillo de agricultores, centro de negocios y reuniones y sauna. Además de eso, los propietarios recibirán una tarjeta platino que permitirá a los residentes acceder a una selección de ofertas y beneficios exclusivos en la sede de la macro comunidad: un Hilton Sports Club and Spa Hotel de 5*.

Esta promoción es una obra maestra de la vida moderna, que combina eficiencia energética, acabados de primer nivel, espectaculares vistas al mar y generosas terrazas. Ofrece una combinación armoniosa de lujo y sostenibilidad, lo que lo convierte en el hogar ideal para quienes aprecian el estilo y la vida responsable. Estos apartamentos de lujo contarán con aire acondicionado, calefacción por suelo radiante, 2 plazas de aparcamiento con cargador para vehículos eléctricos, trastero, cocinas amuebladas y equipadas de marca italiana, App para servicios de conserjería y sistema domótico.

AGP-00909