Piso en edificio nuevo Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga

Apartamentos y Áticos Perfectos con Excelentes Áreas Comunes en Benalmádena

Torremuelle es una pintoresca zona costera en Benalmádena, en la Costa del Sol. Conocida por sus impresionantes vistas al mar, ambiente residencial tranquilo y cercanía a playas y parques naturales, ofrece una combinación ideal de descanso y comodidad. La zona cuenta con una mezcla de villas modernas, casas andaluzas tradicionales y encantadores servicios locales, situada entre el mar Mediterráneo y las colinas de Benalmádena. Torremuelle también está bien comunicada por tren, lo que la convierte en un lugar perfecto para residentes y visitantes que buscan tranquilidad con fácil acceso a otras localidades.

Este magnífico complejo está ubicado en el corazón de Torremuelle, un barrio muy bien conectado. La playa se encuentra a tan solo 400 metros. Para los amantes del golf, el campo Torrequebrada está a unos 5 km. El hermoso Puerto Marina se sitúa a 6 km. El Aeropuerto Internacional de Málaga se encuentra a solo 16 km, y Marbella está a 52 km.

Esta exclusiva comunidad residencial ofrece comodidades excepcionales: gimnasio completamente equipado, piscina, sala social y de coworking, además de parking y trastero privado. Destaca por su diseño moderno y elegante, así como por el uso de materiales de alta calidad. Todas las viviendas están orientadas hacia la costa en un terreno ligeramente elevado, con vistas panorámicas al mar y acceso directo a la playa a través de un parque público ajardinado a pocos pasos.

Vive la modernidad en armonía con la belleza mediterránea en esta exclusiva promoción de apartamentos en venta en Benalmádena Málaga. Situada junto a un parque público, cada vivienda goza de vistas al mar y la naturaleza, con fácil acceso a carreteras principales y una estación de tren cercana. Los apartamentos orientados al sur son amplios, llenos de luz natural y cuentan con terrazas privadas y vistas impresionantes. Los residentes disfrutan de piscinas cubiertas y exteriores, gimnasio, zonas de coworking, espacios verdes y aparcamiento privado con trastero. Todo en un entorno seguro que ofrece lo mejor del estilo de vida costero.

AGP-00971