Piso en edificio nuevo Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga

Benalmadena, Španjolska
de
$694,565
;
14
ID: 27686
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benalmadena

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos y Áticos Perfectos con Excelentes Áreas Comunes en Benalmádena

Torremuelle es una pintoresca zona costera en Benalmádena, en la Costa del Sol. Conocida por sus impresionantes vistas al mar, ambiente residencial tranquilo y cercanía a playas y parques naturales, ofrece una combinación ideal de descanso y comodidad. La zona cuenta con una mezcla de villas modernas, casas andaluzas tradicionales y encantadores servicios locales, situada entre el mar Mediterráneo y las colinas de Benalmádena. Torremuelle también está bien comunicada por tren, lo que la convierte en un lugar perfecto para residentes y visitantes que buscan tranquilidad con fácil acceso a otras localidades.

Este magnífico complejo está ubicado en el corazón de Torremuelle, un barrio muy bien conectado. La playa se encuentra a tan solo 400 metros. Para los amantes del golf, el campo Torrequebrada está a unos 5 km. El hermoso Puerto Marina se sitúa a 6 km. El Aeropuerto Internacional de Málaga se encuentra a solo 16 km, y Marbella está a 52 km.

Esta exclusiva comunidad residencial ofrece comodidades excepcionales: gimnasio completamente equipado, piscina, sala social y de coworking, además de parking y trastero privado. Destaca por su diseño moderno y elegante, así como por el uso de materiales de alta calidad. Todas las viviendas están orientadas hacia la costa en un terreno ligeramente elevado, con vistas panorámicas al mar y acceso directo a la playa a través de un parque público ajardinado a pocos pasos.

Vive la modernidad en armonía con la belleza mediterránea en esta exclusiva promoción de apartamentos en venta en Benalmádena Málaga. Situada junto a un parque público, cada vivienda goza de vistas al mar y la naturaleza, con fácil acceso a carreteras principales y una estación de tren cercana. Los apartamentos orientados al sur son amplios, llenos de luz natural y cuentan con terrazas privadas y vistas impresionantes. Los residentes disfrutan de piscinas cubiertas y exteriores, gimnasio, zonas de coworking, espacios verdes y aparcamiento privado con trastero. Todo en un entorno seguro que ofrece lo mejor del estilo de vida costero.


AGP-00971

Localización en el mapa

Benalmadena, Španjolska
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Talasa Caelus
Denia, Španjolska
de
$287,860
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$368,472
Complejo residencial Amaneser X
Callosa de Segura, Španjolska
de
$276,572
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Benidorm, Španjolska
de
$435,197
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$547,411
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$688,678
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Torrevieja, Španjolska
de
$344,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 71–89 m²
2 objetos inmobiliarios 2
En esta zona residencial tendrás viviendas de 2 o 3 dormitorios en un edificio moderno. Las zonas comunes incluirán 3 piscinas, gimnasio, pista de pádel y amplios jardines
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 89.0
417,916 – 428,511
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Málaga, Španjolska
de
$1,53M
Año de construcción 2028
Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica h…
Agencia
TEKCE Real Estate
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
