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Casas del mar en Venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
948
Benidorm
117
Alicante
60
La Marina Baja
1809
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129 propiedades total found
Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Chalet de lujo de 4 dormitorios al lado del mar en las playas de Orihuela . Amplio chalet de…
$1,03M
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa superior con piscina infinita, amplias terrazas y preciosas vistas al mar, …
$2,78M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Amplio adosado renovado de 3 dormitorios con vistas al mar cerca de La Mata . Amplio adosado…
$406,802
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 631 m²
Espectacular villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al mar u…
$2,47M
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Villa 7 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 506 m²
Villa Moderna de Lujo con 6 Dormitorios y Vistas Panorámicas al Mar en Cumbre del Sol Situad…
$4,95M
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Villa 6 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villa moderna de lujo con amplias habitaciones, piscina privada, maravillosa terraza e impre…
$636,570
VAT
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Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
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Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Número de plantas 4
Amplios Chalets en un Exclusivo Enclave de Finestrat en la Costa Blanca Estas villas están s…
$3,35M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 800 m²
Chalet independiente en Dehesa de Campoamor . Chalet independiente con amplio jardín, g…
$1,28M
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Villa 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Fantásticas villas independientes de 3 y 4 dormitorios junto a la playa ubicadas en Alicante…
$1,38M
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Villa 8 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 610 m²
Número de plantas 1
Excelente villa superior con diseño moderno, amplias terrazas, impresionantes vistas al mar …
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Villa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en La Nucía, Alicante Ubicadas con graci…
$698,860
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Villa 8 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Impresionante villa de nueva construcción con piscina privada, amplia terraza en la azotea y…
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 240 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa superior con amplia terraza en la azotea, piscina privada, jardín e impresio…
$3,13M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Elegantes Villas Cerca de Campos de Golf en Polop Alicante Polop es una localidad de la prov…
$542,953
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Villa en Urbanizacion Lo Pepin, Španjolska
Villa
Urbanizacion Lo Pepin, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Villa Elite New en Rojales, área 250 m2 - BL115077 3 dormitorios, 3 baños. Área de alfombra:…
$1,16M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
3 dormitorios, 5 bañosSuperficie construida: 560 m2Superficie útil: 373 m2Tamaño de la parce…
$1,98M
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Villa 8 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Número de plantas 2
Gran villa moderna de lujo con piscina privada, jardín y vistas panorámicas en una zona tran…
$683,516
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa con enorme terraza solarium, hermosas vistas al mar y piscina privada ubicada c…
$695,249
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Piso 1
Villas elegantes con vistas panorámicas al mar y a la montaña en Finestrat Descubra estas ex…
$838,014
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Villa 6 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 329 m²
Villa Independiente de 5 Dormitorios con Piscina Junto a la Playa en La Zenia Situada en La …
$1,49M
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Villa 9 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo lista para llave y amueblada con piscina, terrazas, vista al lago y gran espac…
$597,588
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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar en Benitachell La villa se encu…
$2,19M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Fantástica villa premium con piscina privada, amplio jardín y maravillosas terrazas en una z…
$647,157
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Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Enorme villa de lujo con piscina privada, gran jardín, nivel de sótano y maravillosas terraz…
$775,412
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Brillante villa con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas panorámica…
$942,339
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Villa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 563 m²
Piso 1/1
Villa moderna con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, pista de tenis y precios…
$550,754
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Tipos de propiedades en Alicante

villas
mansiones
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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De lujo
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