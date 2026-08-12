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Casas del lago en Venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
948
Benidorm
117
Alicante
60
La Marina Baja
1809
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14 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Villa fantástica con terraza en la azotea y unas impresionantes vistas al lago, piscina priv…
$667,196
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Villa 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa adosada que ofrece piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea con inc…
$487,139
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Villa 5 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Hermosa villa que ofrece piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea con increíbles …
$615,028
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DD CO DEDD CO DE
Villa 9 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo lista para llave y amueblada con piscina, terrazas, vista al lago y gran espac…
$597,588
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Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca de la pl…
$665,521
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Hermosa villa moderna con piscina privada, jardín y gran terraza en la azotea ubicada en una…
$424,357
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 750 m²
Esta villa es un proyecto de formas sorprendentes, espacios exteriores diseñados en armonía …
$2,30M
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Villa 5 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 2
Villa espaciosa de alta gama con terraza privada, vistas panorámicas y piscina, situada en u…
$1,68M
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Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 318 m²
Número de plantas 1
Villa moderna con piscina privada, gran jardín, terraza en la azotea, ubicada en una urbaniz…
$725,965
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Descubrimos esta villa como una villa de arquitectura moderna, con espacios abiertos, mucha …
$2,72M
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
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Villa 5 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Villa residencial de lujo con piscina privada, garaje, terraza en la azotea y vistas al lago…
$407,822
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Villa 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Moderna y espaciosa villa con piscina privada y terraza en la azotea ubicada en una zona pre…
$468,747
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Número de plantas 2
Impresionante casa adosada que ofrece piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea co…
$463,887
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Tipos de propiedades en Alicante

villas
mansiones
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

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