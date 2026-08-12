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Chalets en venta en Alicante, Španjolska

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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 304 m²
Presentamos una CASA realmente única y especial en pleno centro de Muchamiel, situada junto …
$675,455
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 659 m²
Tenemos este exclusivo chalet a la venta en la zona de Los Girasoles, dispone de salón comed…
$854,637
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Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 313 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$882,337
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 454 m²
Descubra esta magnífica villa situada en Mutxamel en la misma urbanización La Huerta. Ha…
$906,116
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Chalet en Alicante, Španjolska
Chalet
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Fantástico chalet independiente a la venta en Vistahermosa. Inmobiliaria Casamayor te pr…
$1,33M
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Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 229 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$675,621
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 649 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta exclusiva villa situada en la calle Río Turia, en la…
$1,29M
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 480 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este magnífico chalet a la venta en Muchamiel el cual dis…
$963,804
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 217 m²
Chalet a la Venta en Mutxamel - La Huerta Inmobiliaria Casamayor te presenta esta genial p…
$376,320
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Chalet 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
$282,377
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Chalet 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 94 m²
$262,561
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Chalet 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Villas con habitaciones 3 Maravillosas villas de nueva construcción con habitaciones 3, baño…
$267,416
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Chalet 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
$539,985
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Chalet 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Chalet ubicado en una urbanización tranquila y familiar, donde hay parque para pasar tiempo …
$247,432
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Chalet 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Cálido y luminoso ático en la zona del Blinker, cerca de los centros comerciales y con un mu…
$188,049
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Chalet 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
$282,377
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Chalet 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
El chalet con 3 dormitorios Una nueva urbanización del chalet con 3 dormitorios y los 2 cuar…
$280,891
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Chalet 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
$247,204
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Chalet 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
$306,156
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Chalet 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
$282,377
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Chalet 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
$436,843
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Chalet 3 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
$371,549
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Chalet 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
$371,549
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Chalet 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
$229,865
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Chalet 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El chalet con 3 dormitorios El chalet con 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, la piscina priva…
$247,699
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Chalet 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
$297,140
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Chalet 2 habitaciones en Daya Nueva, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Daya Nueva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Chalet con 2 dormitorios Esta nueva construcción ofrece chalés modernos, todos en el mismo n…
$224,911
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Chalet 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
$678,696
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Chalet 3 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Chalé cómodo con 3 dormitorios Casa fantástica con calefacción en una zona separada de 400m2…
$254,635
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Chalet 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Villas de 2 o 3 dormitorios con parcela de 200 m2. En el sitio, como opción adicional, puede…
$267,416
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

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