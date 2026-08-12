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Dúplex en venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
7
Alicante
3
La Marina Baja
21
Orihuela
4
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62 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 1
Dúplex elegante en la última planta con terraza en la azotea iluminada por el sol y jacuzzi,…
$322,443
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Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamento esquina en Torre de la Horadada situado a 700m del mar. 3 dormitorios,  2 ba…
$567,343
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex en Alicante, Španjolska
Dúplex
Alicante, Španjolska
Área 212 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este exclusivo dúplex a la venta con vistas al mar en ave…
$895,642
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Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 1
Increíble casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$310,548
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Dúplex 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Duplex de diseño lineal y moderno tanto en su exterior como en su interior. Se caracteriza p…
$303,044
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Un nuevo residencial en Finestrat, una gran parcela que mira al cauce y también al mar y al …
$668,819
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Piscina Privada y Amplias Terrazas en Pilar de la Horada…
$751,883
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Dúplex 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Apartamentos Tipo Loft Modernos de 1 Dormitorio con Piscina en Benalúa Alicante Situado en A…
$337,782
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Dúplex 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunit…
$345,181
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Dúplex 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Apartamentos Tipo Loft Modernos de 1 Dormitorio con Piscina en Benalúa Alicante Situado en A…
$372,725
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
El DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT se encuentra en Finestrat y ofrece balcón con vistas…
$450,171
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Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre esta luminosa y acogedora vivienda adosada ubicada en una de las zonas más deseadas…
$279,822
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Dúplex 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Azure Icons by TM está ubicado en primera línea de la playa de La Fossa en Calpe, con dos ac…
$1,61M
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Dúplex 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 1
Refinado dúplex superior con una amplia terraza privada en la azotea, una generosa distribuc…
$351,770
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casas elegantes de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa y servicios en Torre de la Horadada L…
$529,315
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Dúplex en Villajoyosa, Španjolska
Dúplex
Villajoyosa, Španjolska
Área 215 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$736,030
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Dúplex 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al campo de golf, piscina comunitaria y jardines en Monforte del Cid…
$463,330
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Dúplex en Benitachell, Španjolska
Dúplex
Benitachell, Španjolska
Área 109 m²
Te presentamos Montecala Gardens, apartamentos en edificios de únicamente 5 viviendas, con l…
$532,333
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Atractivo dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina comunitaria …
$287,102
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Dúplex 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
DÙPLEX EN CAMPORROSSO STONE VALLEEste magnífico dúplex en venta se encuentra en la prestigio…
$592,004
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Dúplex 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
El Polop. Provincia Alicante. España. Paisaje natural único en las estribaciones de la mon…
$720,710
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Dúplex 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Este acogedor adosado se encuentra en una de las zonas más tranquilas y agradables de Torrev…
$236,136
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El residencial camporosso Serpentine se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Leva…
$643,742
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Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Te presentamos este encantador adosado ubicado en la zona de Los Altos, Torrevieja, dentro d…
$234,955
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos Modernos y Elegantes de 3 Dormitorios cerca de la Playa en Pilar de la Horadada…
$573,065
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Fantástico dúplex en la última planta de la playa con terraza privada en la azotea, piscinas…
$399,803
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Dúplex 4 habitaciones en Benejúzar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Benejúzar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Diseño Moderno en Benejúzar Estos apartamentos se encu…
$264,311
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y Jacuzzi en la Azotea cerca del Centro Urbano en Torrevieja …
$652,220
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Dúplex 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Amplias viviendas en dúplex de 3 dormitorios, 2 baños y 1 aseo. Todas las viviendas cuentan …
$380,535
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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