Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Véria
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Véria, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
29 propiedades total found
Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 190 m²
La venta es una casa de tres niveles liviana con una superficie de 190 metros cuadrados en u…
$365,526
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta Casa de 3 plantas de 256 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$566,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Patrida, Grecia
Casa de campo
Patrida, Grecia
Área 223 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 223 metros cuadrados en la península de Sithon…
$784,133
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 160 m²
Casa inacabada en Trilofos: 160 metros cuadrados, 2 niveles en una parcela de 425 metros cua…
$123,974
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$306,984
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 190 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salón…
$230,238
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Agios Georgios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Georgios, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de 3 d…
$212,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta casa de 4 plantas de 245 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de salón. …
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta en construcción casa de 2 pisos de 130 metros cuadrados en Salónica. El sótano cons…
$188,913
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
En venta 3 -casa de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Se vende casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisóta…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
En venta 2 -casa de 220 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$413,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Salónica. La planta ba…
$11,22M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
En venta 4 -casa de 250 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta baja consta…
$578,547
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$201,901
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 250 m²
VentaEn construcción casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónic…
$1,38M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Véria, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Véria, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en el norte de Grecia. Semi-basement consta …
$177,106
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Vergina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vergina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en el norte de Grecia. Planta baja consta de …
$86,192
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 6
Área 430 m²
Venta casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 3 dormito…
$531,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Agios Georgios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Georgios, Grecia
Dormitorios 3
Área 245 m²
Venta Casa de 1 planta de 245 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de 3 do…
$224,335
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Su hogar de sueños espera en el tranquilo Neo Rysio, Thessaloniki Descubre el epítome de co…
$578,547
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Vergina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vergina, Grecia
Dormitorios 3
Área 169 m²
Venta casa de 2 plantas de 169 metros cuadrados en el norte de Grecia. Planta baja consta de…
$224,335
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Mikri Santa, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Mikri Santa, Grecia
Dormitorios 2
Área 170 m²
Venta Casa de 3 plantas de 170 metros cuadrados en el norte de Grecia. Planta baja consta de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Véria, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Véria, Grecia
Dormitorios 3
Área 310 m²
Venta casa de 2 plantas de 310 metros cuadrados en el norte de Grecia. Semi-basement consta …
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Se vende casa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisóta…
$1,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 7 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Véria, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir