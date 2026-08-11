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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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13 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$631,679
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 474 m²
Venta casa de 6 plantas de 474 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano cons…
$1,89M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 295 m²
Venta casa de 4 plantas de 295 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano cons…
$814,689
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de 2 do…
$684,811
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 385 m²
Venta casa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$472,283
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
En venta 4 -casa de 220 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un almacén. La…
$531,319
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 380 m²
Venta Casa de 5 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$708,425
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 193 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 193 metros cuadrados en los suburbios de Tesalóni…
$755,654
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 236 m²
La propiedad se desarrolla en tres niveles, con una superficie de 86 metros cuadrados, inclu…
$785,171
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$2,60M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 270 m²
Se vende casa de 1 piso de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$472,283
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 2 almac…
$649,390
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Corinth, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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