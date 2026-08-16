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Casas de campo en venta en Thermi Municipality, Grecia

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Thermi
10
Vasilika
11
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20 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Área 379 m²
En venta en construcción 2 -casa de 379 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La pl…
$311,347
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Casa de campo en Thermi, Grecia
Casa de campo
Thermi, Grecia
Área 400 m²
Venta: Dos casas sin terminar, cada 200 metros cuadrados, en una parcela de 2.860 metros cua…
$767,461
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Casa de campo 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta Casa de 2 plantas de 118 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$224,335
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Casa de campo 2 habitaciones en Peristera, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Peristera, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$194,817
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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta Casa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$442,766
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Casa de campo 6 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Área 480 m²
En venta casa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$1,42M
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Casa de campo 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$436,862
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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$354,213
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Casa de campo 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$330,598
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Casa de campo 6 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 6
Área 230 m²
Venta Casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$708,425
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Casa de campo 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 376 m²
Venta Casa de 2 plantas de 376 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$531,319
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Casa de campo 10 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 10
Área 520 m²
Se vende casa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baj…
$1,13M
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Casa de campo 6 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Área 440 m²
Venta casa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$1,26M
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Casa de campo 2 habitaciones en Peristera, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Peristera, Grecia
Dormitorios 2
Área 125 m²
Venta casa de 3 plantas de 125 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de salón con…
$218,431
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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
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Vasilika, Grecia
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Área 400 m²
Se vende casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$346,221
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Casa de campo 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
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Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
En venta 3 - casa de una planta de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sót…
$377,827
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Casa de campo en Vasilika, Grecia
Casa de campo
Vasilika, Grecia
Área 350 m²
Venta: Casa unifamiliar de lujo 150 m2 + 200 m2 semisótano en una parcela de 15.000 m2 – Gal…
$330,598
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Casa de campo 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 630 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 630 metros cuadrados en Chalkidiki. El semisót…
$413,248
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Casa de campo 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Venta casa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$543,126
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Casa de campo 5 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Venta casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$885,531
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Parámetros de las propiedades en Thermi Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
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