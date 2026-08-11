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Casas de campo en venta en Aegean, Grecia

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6 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en Islas. La casa consta de 2 dormitorios, sal…
$885,531
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Casa de campo 2 habitaciones en Myrina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorios…
$325,631
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 7
Área 440 m²
Venta casa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitori…
$920,953
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 6 habitaciones en Molyvos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Molyvos, Grecia
Dormitorios 6
Área 304 m²
Venta casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$826,496
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Casa de campo 4 habitaciones en Skala Eresou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skala Eresou, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Venta 2 plantas de 146 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitorio, una c…
$1,18M
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Casa de campo en Psarou, Grecia
Casa de campo
Psarou, Grecia
Área 285 m²
Isla Mykonos, área de Faneromeni, casa unifamiliar sin terminar de 285 metros cuadrados en u…
$1,51M
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Parámetros de las propiedades en Aegean, Grecia

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