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Casas de campo en venta en Dion Olympos Municipality, Grecia

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Litochoro
8
Platamonas
5
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29 propiedades total found
Casa de campo en Kondariotissa, Grecia
Casa de campo
Kondariotissa, Grecia
Área 280 m²
Venta Casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcción. La p…
$112,799
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 65 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta …
$112,167
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Spiridonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Spiridonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$230,627
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta casa de 2 plantas de 98 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de 2…
$165,299
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta casa de 1 planta de 98 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 2 dorm…
$153,492
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Casa de campo en Litochoro, Grecia
Casa de campo
Litochoro, Grecia
Área 126 m²
Venta casa de 1 planta de 126 metros cuadrados en la costa olímpica. Los propietarios dejará…
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Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$590,354
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Casa de campo 4 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$392,066
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Casa de campo 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$389,634
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Casa de campo 5 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$578,547
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 123 m²
Venta casa de 2 plantas de 123 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$330,598
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Spiridonas, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Spiridonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta casa de 1 plantas de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 do…
$118,071
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Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
En venta 3 -casa de 340 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de un d…
$572,644
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Casa de campo 7 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. La …
$354,213
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Casa de campo 1 habitacion en Litochoro, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Litochoro, Grecia
Dormitorios 1
Área 105 m²
Venta casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$153,492
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta Casa de 4 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$454,573
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Casa de campo 4 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 4
Área 320 m²
Venta casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$826,496
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Casa de campo 5 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 5
Área 194 m²
Venta casa de 3 plantas de 194 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$324,695
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 131 m²
Venta casa de 2 plantas de 131 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$421,816
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Casa de campo en Skotina, Grecia
Casa de campo
Skotina, Grecia
Área 310 m²
Venta Casa de 4 plantas de 310 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El sótano consta de …
$491,303
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$336,502
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Casa de campo en Agios Spiridonas, Grecia
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Agios Spiridonas, Grecia
Área 150 m²
Venta casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. La primera planta co…
$114,256
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Casa de campo 4 habitaciones en Skotina, Grecia
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Área 160 m²
En venta 2 - casa de una planta de 160 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja…
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Área 130 m²
En venta 2 -casa de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de un d…
$160,059
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Casa de campo 8 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Platamonas, Grecia
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Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$649,390
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Litochoro, Grecia
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Área 110 m²
Venta casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$291,635
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Skotina, Grecia
Dormitorios 3
Área 80 m²
Venta casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dorm…
$129,878
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Casa de campo 7 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
Se vende de 3 pisos con 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de …
$885,531
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Casa de campo 8 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 8
Área 240 m²
Venta casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$236,142
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Parámetros de las propiedades en Dion Olympos Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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