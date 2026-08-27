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Casas de campo en venta en Katerini Municipality, Grecia

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Peristasi
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Korinos
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34 propiedades total found
Casa de campo en Lofos, Grecia
Casa de campo
Lofos, Grecia
Área 175 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 175 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. E…
$256 833
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa…
$82 650
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Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 254 m²
Venta casa de 3 plantas de 254 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 2 …
$123 974
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta casa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$389 634
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 120 m²
Venta casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. La primera planta co…
$187 552
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Casa de campo 1 habitacion en Foteina, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Foteina, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Venta casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de u…
$101 541
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano const…
$377 827
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Casa de campo 4 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
En venta 2 - casa de una planta de 240 metros cuadrados en la costa olímpica. El primer piso…
$318 791
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Casa de campo 6 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Se vende casa de 3 pisos de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta…
$413 248
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Casa de campo en Peristasi, Grecia
Casa de campo
Peristasi, Grecia
Área 180 m²
En venta en construcción 1 - casa de una planta de 180 metros cuadrados en la costa olímpica…
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 286 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 286 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$468 452
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Casa de campo 2 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 170 m²
En venta 1 - casa de una planta de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta…
$138 231
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Casa de campo 4 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 247 m²
Venta casa de 2 plantas de 247 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$259 756
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta antigua casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta…
$91 867
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 65 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 planta de 65 metros cuadrados en la costa olímpica. Una…
$141 685
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 188 m²
Venta casa de 2 plantas de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$126 845
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Casa de campo 4 habitaciones en Ritini, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ritini, Grecia
Dormitorios 4
Área 237 m²
Venta casa de 3 plantas de 237 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$377 827
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Casa de campo 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 378 m²
Venta casa de 3 plantas de 378 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consiste en …
$531 319
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta casa de 2 plantas de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$306 984
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Casa de campo 6 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 242 m²
Venta casa de 3 plantas de 242 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$413 248
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 103 m²
Venta 1 tienda de campo de 103 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcción. La c…
$102 278
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Casa de campo 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
Venta casa de 2 plantas de 104 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$271 563
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Casa de campo 4 habitaciones en Korinos, Grecia
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Área 87 m²
Venta casa de 2 plantas de 87 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de 2…
$177 106
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Casa de campo 1 habitacion en Peristasi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Peristasi, Grecia
Dormitorios 1
Área 90 m²
En venta 1 - casa de una planta de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta …
$106 264
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Casa de campo 2 habitaciones en Ritini, Grecia
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Área 130 m²
Se vende casa de 3 plantas de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano const…
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Casa de campo en Peristasi, Grecia
Casa de campo
Peristasi, Grecia
Área 160 m²
Venta de una casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcció…
$92 225
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Casa de campo 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Se vende casa de 1 piso de 50 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de un do…
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Casa de campo 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 204 m²
Venta casa de 2 plantas de 204 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$126 712
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Casa de campo en Korinos, Grecia
Casa de campo
Korinos, Grecia
Área 285 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 285 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$668 819
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Casa de campo 5 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Venta casa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$442 766
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Parámetros de las propiedades en Katerini Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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