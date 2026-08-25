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Casas de campo en venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

;
Vari Municipal Unit
24
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39 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$2,27M
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 100 m²
✨ Casa independiente 100 metros cuadrados en 165 metros cuadrados. Parcela – Asyrmatos, Alia…
$277 467
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Voula South Área Nea Kalymnos, en construcción maisonette 215 metros cuadrados 3 niveles (pl…
$1,45M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$673 004
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 1 plantas de 260 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,06M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 7
Área 480 m²
Se vende villa de 3 pisos de 480 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de 2 dormitori…
$3,54M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta Casa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón con…
$1,53M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,30M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
En venta - Residencial Maisonette -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.m., 4 Dorm…
$874 024
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 213 m²
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,59M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
En Venta -- Casa Residencial -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m.ρ, 3 Dormitorios,…
$740 007
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 308 m²
Venta Casa de 1 plantas de 308 metros cuadrados en Atenas. Una vista de la ciudad se abre de…
$903 242
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 483 m²
Venta Casa de 5 plantas de 483 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 almacen…
$1,89M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 370 m²
Venta Casa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón con…
$1,12M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Vari sur de la zona de Atenas Miladeza, maisonette independiente de 207 metros cuadrados en …
$559 375
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Se vende villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un d…
$1,42M
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Voula al sur de Atenas, área de Dikigorika, casa de 60sq.m. en una parcela de 700 metros cua…
$221 419
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 225 m²
Se vende casa de 2 plantas de 225 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de sala d…
$590 354
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 286 m²
Venta Casa de 4 plantas de 286 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$1,30M
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Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 10
Área 320 m²
Venta Casa de 4 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$944 567
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
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Dormitorios 4
Área 375 m²
Venta Casa de 3 plantas de 375 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, un…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 185 m²
Venta Casa de 2 plantas de 185 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$850 110
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
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Dormitorios 3
Área 250 m²
Venta Casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Área 520 m²
En una parte muy bonita de Agia Marina, a solo 3 minutos en coche de la playa, hay una zona …
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Varkiza al sur de Atenas, en el centro del municipio, maisonette 2nd-3rd floor and studio 50…
$1,11M
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 300 m²
Venta casa de 0 plantas de 300 metros cuadrados en Atenas. Hay: una chimenea. Los propietari…
$1,18M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,18M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
Voula sur de Atenas Nea Kalymnos area: en construcción maisonette 184 sq.m. 3rd-4th floor, o…
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 180 m²
Venta casa de 0 plantas de 180 metros cuadrados en Atenas. Los propietarios dejarán los mueb…
$903 242
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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