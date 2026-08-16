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Casas de campo en venta en Municipality of Heraklion, Grecia

;
Heraklion Municipal Unit
31
Heraclión
31
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31 propiedad total found
Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 60 m²
Casa de campo en venta en el pueblo de Goñez, Hersonissos En la extremidad montañosa de Hers…
$173,110
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 262 m²
En Venta ¦ Panoramic Vista Mar Unifamiliar aislada en Analipsi, Heraklion, Crete Principale…
$767,461
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 108 m²
En venta: impresionante casa unifamiliar en Heraklion, Creta – un retiro privado en medio de…
$377,827
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$2,83M
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 76 m²
Venta antigua casa de 1 plantas de 76 metros cuadrados en Creta. La casa consta de un dormit…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Se sugiere a la venta una casa independiente de piedra con vistas ilimitadas al mar, a pocos…
$584,451
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 372 m²
En venta en construcción 1 - casa de piso de 372 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vi…
$1,30M
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 150 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. Una vista del…
$126,336
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
En venta 3 -casa de 170 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitorios 3, u…
$383,222
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Creta. El sótano consiste…
$354,213
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 33 m²
🌅 PARA VENTA – Hogar tradicional de Cueva con Vista Mar ilimitado en Matala, Creta En una de…
$413,976
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Se trata de una lujosa maisonette de 146 metros cuadrados en una parcela de 813 metros cuadr…
$818,231
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 296 m²
Venta casa de 3 plantas de 296 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la montaña,…
$412,067
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 55 m²
Venta Casa de 1 plantas de 55 metros cuadrados en Creta. Una vista de la montaña, el bosque …
$271,563
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitorio…
$315,249
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 205 m²
Casa Residencial Stone-Built en Venta – Creta Una casa residencial de piedra con una superf…
$82,650
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
En Venta – Casa independiente legalizada 60 metros cuadrados en 5.000 metros cuadrados. Parc…
$389,634
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 375 m²
Venta Casa de 1 plantas de 375 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la ciudad, …
$1,26M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 275 m²
Se sugiere para la venta casa unifamiliar 275m2 en Heraklion de Creta. La casa consta de 3 a…
$881,989
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 420 m²
En venta: Amplia residencia Ideal para una gran familia – North Crete, Kokkini Hani Ubicació…
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 357 m²
Venta casa de 4 plantas de 357 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la ciudad, …
$471,103
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 2
Área 82 m²
En venta: "Key-Ready" Casa unifamiliar en Old Hersonissos, Creta Una oportunidad única para …
$334,147
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Encantadora finca tradicional con casa de piedra – 6,945.40m2 Parcela en Creta Una oportunid…
Precio en demanda
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Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta casa de 1 plantas de 93 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, sa…
$247,949
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Área 60 m²
¡En venta una casa de piedra de 50 metros cuadrados en el pueblo de Kounavi, cerca de Arhane…
$112,167
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Área 116 m²
Casa de piedra con vista al mar en Chersonissos para la venta Casa de piedra con una superfi…
$329,908
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
$826,496
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Dormitorios 3
Área 120 m²
Casa independiente 120 metros cuadrados en venta – Vatheianos Kampos, Kokkini Hani Una casa …
$303,442
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
En venta 3 -casa de 160 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de sala de estar, un…
$1,51M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Heraklion, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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