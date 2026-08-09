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Casas de campo en venta en Municipality of Oropos, Grecia

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17 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$430,959
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Casa de campo en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo
Skala Oropou, Grecia
Área 200 m²
La casa unifamiliar consta de 2 plantas independientes. La planta baja consta de 2 apartamen…
$354,213
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Casa de campo 6 habitaciones en Afidnes, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Afidnes, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Venta - Casa independiente residencial -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 metros cuadra…
$250,554
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$584,451
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Casa de campo 6 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 6
Área 225 m²
Se vende casa de 3 plantas de 225 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$684,811
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Casa de campo 5 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 5
Área 550 m²
La casa unifamiliar se encuentra en Ipokratios Politia detrás de la montaña de Parnitha Pues…
$1,06M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
Venta Casa de 1 plantas de 190 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 5 dormitor…
$442,654
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Casa de campo 4 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 282 m²
Venta Casa de 3 plantas de 282 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dormit…
$578,547
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Casa de campo 3 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta Casa de 1 plantas de 95 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$236,142
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Casa de campo en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo
Skala Oropou, Grecia
Área 540 m²
Venta Villa con 3 casas Cada casa tiene 3 niveles y consta de 1 salón 3 dormitorios 2 baños …
$1,28M
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Casa de campo 6 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 3 dormito…
$1,12M
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Casa de campo 3 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Se vende casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$153,492
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$507,705
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Casa de campo 3 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 420 m²
Venta Casa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$1,00M
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Casa de campo 5 habitaciones en Kalamos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalamos, Grecia
Dormitorios 5
Área 320 m²
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$493,956
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Casa de campo 3 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 420 m²
Villa de 420 metros cuadrados de 2 plantas en Attica en venta. El primer nivel consiste en u…
$1,18M
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalamos, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalamos, Grecia
Dormitorios 8
Área 369 m²
Se vende casa de 3 pisos de 369 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de una sal…
$1,02M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Oropos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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