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Casas de campo en venta en Municipality of Corinth, Grecia

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Municipal Unit of Corinth
13
Municipal Unit of Solygeia
5
Municipal Unit of Assos Lechaio
9
Corinto
4
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31 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
En venta 4 -casa de 220 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un almacén. La…
$531,319
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Assos Lechaio cerca de Korinth, casa unifamiliar de 125 metros cuadrados. en una parcela de …
$221,419
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 385 m²
Venta casa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$472,283
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
En venta - Casa residencial - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo…
$139,844
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 193 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 193 metros cuadrados en los suburbios de Tesalóni…
$755,654
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 270 m²
Se vende casa de 1 piso de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 236 m²
La propiedad se desarrolla en tres niveles, con una superficie de 86 metros cuadrados, inclu…
$785,171
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$2,60M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 380 m²
Venta Casa de 5 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$708,425
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un a…
$519,512
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta Casa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$649,390
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta Casa de 1 plantas de 165 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 4 dormitor…
$306,984
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Casa de campo 1 habitacion en Assos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Kato Assos cerca de Corinth, maisonette totalmente amueblada 50 metros cuadrados 2 niveles (…
$104,883
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 7
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$531,319
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Casa de campo 2 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Lechaio pueblo cerca de Corinth, maisonette 107 metros cuadrados 3 niveles planta baja - 1a …
$186,458
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Casa de campo 4 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
En Venta -- Residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Dormitorios, 1 Baños, 1 WC,…
$314,649
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de 2 do…
$684,811
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$631,679
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 247 m²
Venta Casa de 2 plantas de 247 metros cuadrados en Peloponnese. 1a planta consta de 3 dormit…
$442,654
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 474 m²
Venta casa de 6 plantas de 474 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano cons…
$1,89M
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 295 m²
Venta casa de 4 plantas de 295 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano cons…
$814,689
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Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 2 almac…
$649,390
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Área 260 m²
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$342,406
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Casa de campo 3 habitaciones en Kato Assos, Grecia
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Kato Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$330,598
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Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
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Casa de campo 3 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Pueblo Kato Assos cerca de Corinth, maisonette de 224 metros cuadrados 2 niveles (planta baj…
$326,302
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta Casa de 3 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$425,181
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Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 251 m²
Venta Casa de 2 plantas de 251 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$815,416
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Dormitorios 3
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Corinth, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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