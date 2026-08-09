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Casas de campo en venta en Nikiti, Grecia

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6 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Se ofrece en venta una lujosa villa de tres niveles con una superficie de 161 m², situada en…
$521,413
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Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
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Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 2
Detalles.Número de pisos en el edificio: 3Año de reparación: 2023Número de habitaciones: 4Ti…
$1,05M
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 8 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Se vende una casa de tres plantas con una superficie total de 200 m² en la pintoresca peníns…
$1,73M
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Casa de campo 6 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
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Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 1
Detalles.Año de construcción: 2000Número de habitaciones: 4Tipo de calefacción: eléctricoCla…
$1,22M
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