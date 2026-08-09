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Casas de campo en venta en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

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Municipal Unit of Vocha
16
Vrachati
15
Municipal Unit of Velos
7
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24 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Vrachati cerca de Korinth casa unifamiliar de 210sq.m, parcialmente amueblada en una parcela…
$268,034
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Casa de campo 2 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$306,984
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Velo Kokkoni pueblo en Korinth, maisonette de 160 metros cuadrados en una parcela de 190 met…
$244,727
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Villa Vrachati cerca de Corinth, casa unifamiliar de 80 metros cuadrados en una parcela de 3…
$157,324
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Villa Vrachati cerca de Korinth, maisonette de 65 metros cuadrados. amueblado 1st-2nd floor,…
$161,986
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Vrachati cerca de Korinth casa unifamiliar de 227 metros cuadrados 3 niveles, en una parcela…
$343,783
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Maisonette en Brahati Corinth es una propiedad a sólo 20 metros del mar. Con una superficie …
$279,195
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Sideris Real Estate
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Casa de campo en Vrachati, Grecia
Casa de campo
Vrachati, Grecia
Área 267 m²
Venta Casa de 1 plantas de 267 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista del mar …
$495,898
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Casa de campo 5 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Vrachati pueblo cerca de Corinth descubre esta hermosa casa unifamiliar de 215 metros cuadra…
$326,302
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. El semisótano consta de un d…
$318,791
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Casa de campo 6 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$265,659
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Casa de campo 5 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
En venta 2 -casa de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta baja consta d…
$944,567
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$227,064
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Casa de campo 4 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 4
Área 269 m²
Venta Casa de 2 plantas de 269 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$318,791
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Casa de campo 12 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 12
Área 510 m²
Venta Casa de 3 plantas de 510 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$1,06M
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un d…
$324,695
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Casa de campo 4 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 4
Área 128 m²
Venta Casa de 2 plantas de 128 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$377,827
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$295,177
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Venta - Residencial Casa independiente - Korinthia: Vocha - 112 Sq.m., 2 Dormitorios, 1 Baño…
$289,011
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Vrachati cerca de Corinth, nueva maisonette construida de 88 metros cuadrados. 1a-2a planta,…
$227,246
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Casa de campo 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 216 m²
Venta Casa de 3 plantas de 216 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
Precio en demanda
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Villa Vrachati cerca de Korinth, casa unifamiliar de 136 metros cuadrados. planta baja en un…
$244,727
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Villa Vrachati cerca de Corinth, maisonette de 140 metros cuadrados 3 niveles (planta semi-s…
$279,688
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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