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Casas de campo en venta en Attica, Grecia

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Atenas
4
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
39
Municipality of Saronikos
28
Municipality of Glyfada
16
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336 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Área 65 m²
Venta 1 tienda de campo de 65 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$322,878
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Zografos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Zografos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Zografos cerca del centro de Atenas, maisonette de 86 sq.m. 4o piso en buen estado, aireado …
$174,805
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$720,232
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 7
Área 430 m²
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 dormito…
$791,075
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 8
Área 428 m²
Venta Casa de 3 plantas de 428 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Casa de campo en Marathon, Grecia
Casa de campo
Marathon, Grecia
Área 184 m²
Venta Casa de 1 plantas de 184 metros cuadrados en Attica. ------- Luxury Three-Level Mai…
$678,907
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Dormitorios, 1 Bañ…
$477,800
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 400 m²
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$1,30M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 500 m²
En venta casa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$1,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
En Venta -- Casa Residencial -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m.ρ, 3 Dormitorios,…
$740,007
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Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 175 m²
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$531,319
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Casa de campo 6 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$560,837
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Casa de campo 11 habitaciones en Attica, Grecia
Casa de campo 11 habitaciones
Attica, Grecia
Dormitorios 11
Área 504 m²
Venta Casa de 4 plantas de 504 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 3 dormito…
$448,669
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta Casa de 1 plantas de 95 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$779,268
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 275 m²
Venta Casa de 3 plantas de 275 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$767,461
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Voula al sur de Atenas, área de Dikigorika, casa de 60sq.m. en una parcela de 700 metros cua…
$221,419
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Casa de campo 7 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
En venta en construcción 3 -casa de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de…
$342,406
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,18M
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Casa de campo en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 320 m²
Venta Casa de 1 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Una vista de la ciudad se abre de…
$2,60M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$938,663
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Atenas Sur: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Dormitor…
$291,341
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Casa de campo en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo
Skala Oropou, Grecia
Área 540 m²
Venta Villa con 3 casas Cada casa tiene 3 niveles y consta de 1 salón 3 dormitorios 2 baños …
$1,28M
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
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Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Área 168 m²
Venta Casa de 1 plantas de 168 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$826,496
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalamos, Grecia
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Kalamos, Grecia
Dormitorios 8
Área 369 m²
Se vende casa de 3 pisos de 369 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de una sal…
$1,02M
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Casa de campo 4 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 5 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. El sótano consiste en un almacén.…
$596,258
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Casa de campo 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Área 215 m²
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
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Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 200 m²
El edificio tiene 200 metros cuadrados en una parcela de 120 metros cuadrados, cerca del pue…
$519,512
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
Venta Casa de 1 plantas de 68 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$253,852
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Casa de campo 5 habitaciones en Kalamos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalamos, Grecia
Dormitorios 5
Área 320 m²
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$493,956
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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