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Casas de campo en venta en Polygyros Municipality, Grecia

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Ormylia
3
Galatista
4
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36 propiedades total found
Casa de campo en Polígiros, Grecia
Casa de campo
Polígiros, Grecia
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Аталанта
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Casa de campo 6 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 6
Área 200 m²
Se vende casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano co…
$1,59M
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Casa de campo 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 92 m²
Venta: Casa independiente 92 metros cuadrados en Trikorfo, Gerakini, Halkidiki Superficie de…
$277,467
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta casa de 2 plantas de 125 metros cuadrados en Chalkidiki. 1a planta consta de 2 dormito…
$172,106
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Casa de campo 5 habitaciones en Olynthos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$407,005
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Casa de campo en Psakoudia, Grecia
Casa de campo
Psakoudia, Grecia
Área 360 m²
Venta es una casa unifamiliar de 360 metros cuadrados situada en el pueblo de Psakoudia, Sit…
$944,567
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Casa de campo en Vavdos, Grecia
Casa de campo
Vavdos, Grecia
Área 360 m²
Venta casa de 0 plantas de 360 metros cuadrados en Chalkidiki. Hay: una chimenea. Los propie…
$867,821
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Casa de campo 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 2 plantas de 50 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dormi…
$230,238
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Casa de campo 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta casa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta …
$306,984
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Casa de campo 5 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 3
Se vende una casa de vacaciones de dos pisos de 115 m² con un apartamento independiente en e…
$488,583
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Casa de campo 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta casa de 1 plantas de 75 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La casa consta de 2 …
$312,888
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Casa de campo 5 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 5
Área 159 m²
Venta casa de 3 plantas de 159 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
$218,431
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Casa de campo 2 habitaciones en Vavdos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vavdos, Grecia
Dormitorios 2
Área 182 m²
Venta en Vávdos, Municipio de Polygyros, Chalkidiki, una casa unifamiliar de 182 metros cuad…
$348,309
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Casa de campo 4 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un tras…
$200,720
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Casa de campo 5 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Se vende casa de 3 plantas de 116 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano co…
$448,669
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Casa de campo 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
En venta casa de 1 piso de 100 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La casa consta de 3…
$413,248
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Casa de campo 6 habitaciones en Ormylia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 6
Área 235 m²
En venta casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La planta baja c…
$980,166
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Casa de campo 1 habitacion en Plana, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Plana, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta casa de 1 plantas de 45 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. La casa consta de un do…
$360,116
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Casa de campo 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 4
Área 100 m²
Venta casa de 3 plantas de 100 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta …
$472,283
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Casa de campo 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 59 m²
En venta – Casa de una habitación de 65 metros cuadrados en Sithonia, Halkidiki Esta casa pr…
$377,827
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Casa de campo en Polígiros, Grecia
Casa de campo
Polígiros, Grecia
Área 150 m²
🏡 Casa unifamiliar a 150 metros cuadrados en Polygyros, Halkidiki – Luxurious, Rodeado de Na…
Precio en demanda
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Casa de campo 11 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Casa de campo 11 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 11
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2007 Number of rooms: 11 …
$1,28M
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Casa de campo 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta casa de 3 plantas de 144 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$277,467
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Casa de campo 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 2 dormitorio…
$200,720
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Casa de campo 2 habitaciones en Olynthos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 2
Área 190 m²
Venta casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$1,00M
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Casa de campo 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta casa de 1 plantas de 85 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La casa consta de 2 …
$401,441
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Casa de campo 9 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2018  Number of rooms: 9…
$524,507
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Casa de campo en Polígiros, Grecia
Casa de campo
Polígiros, Grecia
Área 120 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki…
$188,913
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Casa de campo 3 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$82,650
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Casa de campo en Ormylia, Grecia
Casa de campo
Ormylia, Grecia
Área 240 m²
Se vende una casa unifamiliar de 240 metros cuadrados ubicada en la península de Sithonia. L…
$1,06M
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Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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