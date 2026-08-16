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Casas de campo en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

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Sithonia Municipal Unit
22
Nikiti
6
Neos Marmaras
4
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23 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Casa de campo 5 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$472,283
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta …
$1,89M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta Casa de 2 plantas de 94 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta d…
$1,00M
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Casa de campo en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 500 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 500 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La p…
$826,496
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta casa de 1 plantas de 45 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La casa consta de un…
$1,24M
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 1 000 m²
Venta Casa de 1 plantas de 1000 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La propiedad cuent…
$1,65M
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Casa de campo en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 500 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 500 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La p…
$826,496
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Casa de campo 4 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Sem…
$661,197
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Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 1
Detalles.Año de construcción: 2000Número de habitaciones: 4Tipo de calefacción: eléctricoCla…
$1,22M
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Casa de campo 3 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 3
Área 157 m²
Venta casa de 3 plantas de 157 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$330,598
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Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 2
Detalles.Número de pisos en el edificio: 3Año de reparación: 2023Número de habitaciones: 4Ti…
$1,05M
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Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
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Casa de campo 6 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta …
$413,248
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Casa de campo en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 126 m²
📝 Descripción de la propiedad: Descubra la paz absoluta y la belleza natural en esta única c…
$779,268
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Casa de campo 3 habitaciones en Sarti, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Sarti, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta 2 -casa de 120 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La planta baja consta de 2…
$354,213
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Casa de campo en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 89 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 89 metros cuadrados en la península de Sithoni…
$1,27M
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Casa de campo 6 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Se ofrece en venta una lujosa villa de tres niveles con una superficie de 161 m², situada en…
$521,413
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Casa de campo 4 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 4
Área 152 m²
Venta casa de 3 plantas de 152 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$330,598
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 4
Área 128 m²
En venta casa de 1 piso de 128 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 4 dormitorios, …
$590,354
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 5
Número de plantas 3
Detalles.Número de pisos en el edificio: 3Año de construcción: 2007Año de reparación: 2022Nú…
$769,277
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Casa de campo 8 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Se vende una casa de tres plantas con una superficie total de 200 m² en la pintoresca peníns…
$1,73M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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