Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Dionysos
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Municipality of Dionysos, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
18 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 246 m²
Venta Casa de 3 plantas de 246 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 almacen…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 1
Área 382 m²
Se vende villa de 4 plantas de 382 metros cuadrados en Atenas. El cuarto piso consta de un d…
$1,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
En venta - Casa unifamiliar residencial - East Attica: Agios Stefanos - 300 m2, 5 Habitacion…
$396,224
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 320 m²
Venta Casa de 4 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,09M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 3
Área 350 m²
Se vende villa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en Atenas. El semisótano La planta baja …
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Stamata al norte de Atenas, distrito de Efxinos Pontos, una casa familiar con una superficie…
$932,292
Dejar una solicitud
Casa de campo en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 293 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 293 metros cuadrados en Attica. El sótano cons…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 717 m²
Venta Casa de 3 plantas de 717 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, un a…
$1,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
En venta 3 - casa de una planta de 350 metros cuadrados en Atenas. El sótano semi - consta d…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Se vende casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala d…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
En venta 3 - casa de una planta de 230 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de …
$714,329
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 531 m²
Venta casa independiente de dos plantas con una superficie total de 531 metros cuadrados. La…
$755,654
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Venta Casa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$2,95M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 8
Área 600 m²
Venta Casa de 4 plantas de 600 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de una sala …
$2,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Venta Casa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$979,988
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Agios Stefanos al norte de Atenas colina de Muson área: casa unifamiliar de 400m². de excele…
$943,946
Dejar una solicitud
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 7
Área 430 m²
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 dormito…
$791,075
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 6
Área 405 m²
En venta 3 - casa de una planta de 405 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de …
$1,55M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Municipality of Dionysos, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir