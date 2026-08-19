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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

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8 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Área 218 m²
Venta Casa de 2 plantas de 218 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$448,669
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Casa de campo 5 habitaciones en Kranidi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 259 m²
Venta Casa de 3 plantas de 259 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$613,968
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Se vende casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La ca…
$1,00M
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Casa de campo 4 habitaciones en Portocheli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Portocheli, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$2,01M
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Casa de campo 3 habitaciones en Kranidi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kranidi, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
En venta 2 -casa de 136 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La planta ba…
$649,390
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Casa de campo en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 210 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 210 metros cuadrados en la península Pelopones…
$1,01M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Área 155 m²
En venta 1 -casa de 155 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La casa cons…
$566,740
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Casa de campo 6 habitaciones en Portocheli, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Portocheli, Grecia
Dormitorios 6
Área 195 m²
Venta Casa de 2 plantas de 195 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$342,406
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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